El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, adelantó este jueves que los primeros abonos del paquete de 2874 millones de euros aprobado para hacer frente a los efectos del tren de borrascas comenzarán a hacerse efectivos a lo largo del mes de abril. “Esta misma semana ha empezado el plazo para que la primera lista de potenciales beneficiarios, 140.500, pueda acogerse a las ayudas”, indicó el ministro en declaraciones a los medios durante su visita al Museo del Jamón de Aracena (Huelva), tras reunirse con representantes del Ayuntamiento y de los sectores ibérico y quesero. Planas detalló que el procedimiento para conceder las ayudas directas asociadas a los temporales registrados en enero y febrero ya se encuentra activo. En este sentido, puso el acento en la simplificación administrativa aplicada con el objetivo de acelerar al máximo la llegada de los fondos. “No hay que tramitar ninguna documentación, sino simplemente se publica por parte del Ministerio una relación de beneficiarios, después de cruzar los datos con la Agencia Tributaria, y solo hay que apretar un botón si uno reconoce que efectivamente se encuentra en esta situación de daños”, explicó. Asimismo, recordó que el sector dispone hasta el próximo 27 de abril para completar este trámite y subrayó que la respuesta inicial está siendo muy positiva. El ministro insistió en que la voluntad del Ejecutivo es agilizar los pagos y que estos lleguen cuanto antes a los afectados. “Esperamos poder en estas próximas semanas, en este mismo mes, hacer llegar a los beneficiarios esas ayudas”, remarcó. Además de las ayudas económicas directas, Planas señaló que el Gobierno central también está coordinando actuaciones para la reparación de caminos rurales y sistemas de regadío. En este proceso, las subdelegaciones del Gobierno están recopilando solicitudes de ayuntamientos y comunidades de regantes hasta el día 15. “No es una competencia directa del Gobierno de España, pero hemos querido asumirla para responder a la petición del sector”, precisó. “La verdad es que estamos en un momento muy complejo por esas razones climáticas que, también han tenido su lado positivo, ya que las reservas de agua, por ejemplo, para el regadío, son las más importantes que hemos tenido en la última década en Andalucía; y por ese conflicto bélico que genera una gran volatilidad en los precios”, agregó. Por otro lado, el ministro recordó que el Ejecutivo ha puesto en marcha un segundo bloque de ayudas, dotado con 877 millones de euros, destinado a mitigar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Oriente Medio y los ataques registrados en la zona del Golfo. Este programa incluye 500 millones de euros para el sector agrario, con compensaciones por el encarecimiento de los fertilizantes —22 euros por hectárea en secano y 55 en regadío—, así como medidas de apoyo al gasóleo agrícola y pesquero y líneas de financiación a través del ICO-MAPA-SAECA. Con este conjunto de actuaciones, Planas reiteró la “voluntad por parte del Gobierno de España de prestar un apoyo al sector” con el fin de compensar el incremento de los costes de producción y asegurar la continuidad del tejido agroalimentario.