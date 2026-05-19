El Gobierno busca crear empleo y aprobó la distribución de 2572 millones para las comunidades autónomas

El Consejo de Ministros ha aprobado la asignación de 2572 millones de euros destinados a las comunidades autónomas que cuentan con competencias en políticas activas de empleo.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Trabajo, estos recursos provienen del presupuesto correspondiente al ejercicio 2026 del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Su reparto territorial será definido en el marco de la conferencia sectorial de empleo.

Además, desde el Ministerio se precisó que “la autorización obtenida hoy no conlleva la aprobación del gasto, que corresponderá al órgano competente, por lo que se remitirá la propuesta de distribución a someter a la Conferencia Sectorial”.

El Gobierno busca crear empleo y aprobó la distribución de 2572 millones para las comunidades autónomas

¿Cómo repartirá el Gobierno este presupuesto a las comunidades autónomas?

Trabajo destacó que cerca del 30 % del total —unos 743,5 millones de euros— se distribuirá en función del nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Anual de Fomento del Empleo Digno (PAFED) 2025.

Entre los principales criterios se incluyen la mejora de la empleabilidad, la proporción de personas beneficiarias de prestaciones que reciben atención, la inversión en formación y la estabilidad de las plantillas del personal orientador.

Los programas a los que irá el presupuesto para generar empleo

En cuanto al destino de los fondos, la propuesta detalla que 1424 millones de euros serán asignados a la gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo por parte de las comunidades autónomas.

Por otro lado, 633 millones se destinarán a iniciativas de formación en alternancia con el empleo, constituyéndose como las principales líneas de inversión dentro del total aprobado.