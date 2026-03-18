Este miércoles, el Congreso aprobó el Real Decreto-Ley con medidas urgentes para atender los daños provocados por las borrascas de enero y febrero, especialmente en Andalucía y Extremadura, gracias a 316 votos a favor y 32 en contra, todos de Vox. El decreto, que el Consejo de Ministros sancionó el 17 de febrero, destina más de 7000 millones de euros en ayudas para personas, empresas, municipios, infraestructuras y consumidores, de los cuales 2874 millones corresponden al sector primario. Ante el Pleno del Congreso, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió la convalidación de un texto que incluye medidas “sin precedentes”, después de recordar el fuerte impacto de las tormentas: más de 12.400 personas desalojadas, 9500 incidencias y 150 carreteras cortadas. Las medidas de apoyo se organizan en ocho secciones que incluyen compensaciones por daños personales, industriales y municipales, así como en los ámbitos agrario y pesquero, fiscal, laboral, de Seguridad Social, infraestructuras y protección al consumidor: Por un lado, Planas remarcó que “una situación extraordinaria requería medidas extraordinarias” ante los destrozos, por lo que se aprobaron ayudas “exentas de tributación”, según informó EFE. No obstante, señaló que “hay que afrontar la realidad del cambio climático”, dado que la sucesión de borrascas de este año “no es un fenómeno normal ni aislado y negarlo es una temeridad”. Por un lado, José Ignacio Romaní, diputado del PP, destacó la actitud de la Junta de Andalucía por la reconstrucción y acusó al Gobierno por su reacción “tardía y burocrática” y la “falta de diálogo” para crear una solución “necesaria”. “Andalucía da respuestas, su Gobierno cumple y gestiona con rigor, frente a las políticas de eslóganes del Gobierno socialista”, sostuvo después de elogiar el accionar “a pie de cauce” del presidente andaluz Juanma Moreno. En el caso de Vox, Ignacio Hoces, señaló que la gestión de Pedro Sánchez se acota a que “en cada tragedia, (haya) una foto, y en cada promesa, a una nueva mentira”. Con respecto a la dana de octubre de 2024, indicó que los valencianos siguen “atrapados en el barro de la burocracia” y adelanta que en Andalucía y Extremadura el Gobierno “desaparecerá cuando se apaguen los focos y dejará a los españoles solos”.