La compraventa de viviendas ha caído un 7% en el segundo trimestre pese al fuerte aumento de la obra nueva

La compraventa de viviendas cayó un 7% en el segundo trimestre del año, hasta las 182.637 operaciones, según los datos publicados este jueves 1 de octubre por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Los números de las operaciones reflejan que en la primera mitad del 2026 se vendieron menos viviendas que un año antes.

El 11 de julio pasado, el Ministerio había adelantado los datos provisionales del primer trimestre, que mostraban una caída de la compraventa del 11,2%, con un total de 163.322 operaciones. Este jueves, las cifras finales resaltan un descenso del 7,1%, con 170.920 operaciones.

Esto muestra que en la primera mitad del año se registraron 353.557 operaciones de compraventa de vivienda, lo que supone un descenso acumulado del 7,1%. Según informó EFE, el escenario se produce en un contexto marcado por la falta de oferta, los altos precios y la reciente subida de los tipos de interés.

Cómo fue la compraventa por tipología de vivienda

En esta primera mitad del año, la compraventa de viviendas tuvo una evolución disímil según su antigüedad. Por ejemplo, las transacciones de la vivienda libre de segunda mano , las más numerosas del mercado, se redujeron un 8,7% en lo que va del año, hasta las 311.101 operaciones. Por su parte, las viviendas nuevas aumentaron un 8,8% con 31.712 unidades.

En términos interanuales, la caída entre abril y junio fue del 10,5%, hasta alcanzar las 158.235 unidades. Mientras tanto, las transacciones de vivienda nueva se dispararon un 25,2%, que representa un total de 17.936 operaciones.

En cuanto a las transacciones de vivienda protegida, en el primer semestre hubo 10.744 unidades, un aumento del 2,5% interanual.

Las transacciones de la vivienda libre se redujeron en lo que va del año, mientras que las de las viviendas nuevas aumentaron. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La compraventa de viviendas subió un 6,8% si se compara con el trimestre anterior

A pesar de la caída que registraron las operaciones inmobiliarias en el segundo trimestre del año, la compraventa de viviendas ha subido un 6,8% en tasa intertrimestral. Es decir, ha aumentado respecto al trimestre anterior.

En el caso de las viviendas libres, la subida fue del 5,7% frente a los tres meses previos, mientras que en las viviendas protegidas el aumento fue del 51% respecto al trimestre anterior.

La compraventa de viviendas libres de obra nueva aumentó un 30%, mientras que la de segunda mano subió un 3,5%.

La compraventa de viviendas ha subido un 6,8% en tasa intertrimestral. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La compraventa de viviendas está un 27% por debajo del máximo histórico

Desde el año 2004, en el que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana comenzó a elaborar la estadística, la mayor cifra de compraventas tuvo lugar en el segundo trimestre de 2006, con 251.649 operaciones.

Esta cifra supone 69.012 operaciones más que las registradas entre abril y junio de este año, un 27% por debajo del máximo histórico. Por el contrario, el mínimo histórico se produjo en el inicio de 2013, con 54.835 compraventas.