Julia Cejudo, la notaria más joven de España que aprobó la oposición con tan solo 23 años.

Las oposiciones a notario son una de las pruebas de acceso más exigentes de la función pública española: un temario inmenso, años de estudio y una tasa de aprobados que rara vez supera el 8 % de los inscritos. Es por eso que el logro de Julia Cejudo ha generado tanta admiración. A sus 23 años, se ha convertido en la notaria más joven de España.

Natural de Carmona (Sevilla), Cejudo necesitó dos años y nueve meses para superar el proceso, muy por debajo de la media de entre cinco y siete años que suelen tardar los aspirantes.

Sin embargo, ha reconocido que todo ese esfuerzo le obligó a renunciar a buena parte de su vida personal: “En una preparación como esta, es inevitable renunciar a algunos planes; en mi caso fueron las escapadas de fin de semana y los viajes”, explica en declaraciones a La Vanguardia.

La historia de Julia, la joven que estudió casi tres años para pasar las oposiciones y convertirse en notaria. Magnific

Casi tres años de estudio para alcanzar una de las mejores notas

Cejudo logró 53 puntos sobre un máximo de 60, apenas cinco centésimas menos que el primer clasificado. Fue una de las 126 personas que superaron la oposición en todo el país, según los resultados publicados en el BOE. Para llegar ahí, sus jornadas de estudio alcanzaban una media de nueve horas diarias, que se fueron alargando con el tiempo.

“El turno de mañana abarcaba desde las nueve hasta las tres de la tarde. Después me esperaba el segundo turno, desde las cinco hasta las ocho. Posteriormente, tuve que ir incrementando las horas para poder llegar a todo el temario”, detalla.

El examen le exigió memorizar un temario con 348 temas de Derecho Civil, Mercantil, Fiscal, Administrativo e Hipotecario, repartido en cuatro ejercicios eliminatorios, dos orales y dos escritos.

El apoyo de su círculo íntimo y la salud mental

Durante una preparación tan dura, Cejudo procuró cuidar también su bienestar, y subraya el papel de quienes la rodearon. “El mérito es de la gente de mi alrededor. Me levantaron en los momentos más bajos. He tenido una familia, pareja y amigos que han estado para lo que necesitaba.”, cuenta.

La notaria también ha tenido un recuerdo especial para su preparadora, Carmen Vela, que “siempre me daba las fuerzas necesarias para continuar”.

La recomendación de Cejudo para los jóvenes que deben definir su futuro

Cejudo está ahora pendiente de conocer su primer destino, con la preferencia de quedarse cerca de Andalucía, y apunta como posibilidad un pueblo de la sierra de Córdoba.

Tiene claro que aprobar no significa haber terminado de formarse. Su objetivo inmediato es “aprender la profesión”, y no descarta compaginar en el futuro la notaría con la docencia universitaria.

Con la perspectiva de haber alcanzado la meta, la joven reflexiona sobre la presión que sienten muchos jóvenes al elegir su futuro y les aconseja no aferrarse a una única opción.

Y resume en una frase lo que le habría gustado escuchar al empezar: “Le diría que confíe, que es posible; que el descanso es fundamental y que todo esfuerzo tendrá su recompensa”.