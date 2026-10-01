Esa reacción es el foco de una revisión científica publicada en Neuroscience & Biobehavioral Reviews en 2026.

La frustración no depende solamente de que algo salga mal. También aparece cuando existe una expectativa concreta y el resultado finalmente no coincide con ella. Esperar una recompensa y no recibirla, obtener menos de lo que se esperaba o tener que esperar más tiempo puede desencadenar una respuesta emocional que modifica la forma en que una persona continúa actuando.

Esa reacción es el foco de una revisión científica publicada en Neuroscience & Biobehavioral Reviews en 2026. El trabajo revisó cerca de un siglo de investigaciones sobre un fenómeno conocido como frustrative nonreward, que puede traducirse como frustración ante la ausencia de una recompensa esperada.

El artículo recupera trabajos iniciados en la década de 1920 y analiza cómo esta respuesta fue estudiada durante décadas en relación con la motivación, la irritabilidad, la agresividad, el aprendizaje y la persistencia.

Qué le pasa al cerebro cuando una recompensa esperada no llega y por qué puede cambiar nuestra conducta

Cuando una recompensa esperada no llega, el cerebro detecta una diferencia entre lo que anticipaba y lo que finalmente recibe, lo que puede generar una respuesta de frustración.

Este proceso involucra circuitos relacionados con la recompensa, la motivación y el procesamiento emocional, y puede modificar la conducta: aumentar el esfuerzo para conseguir el objetivo, cambiar de estrategia o dejar de insistir. La revisión científica señala que esta respuesta, conocida como frustrative nonreward, puede influir también en la irritabilidad y la persistencia.

A nivel cerebral, la ausencia inesperada de una recompensa puede alterar la actividad de los circuitos de recompensa y motivación, con participación de regiones como el estriado, la corteza prefrontal y la corteza cingulada anterior.

La respuesta también puede involucrar la amígdala, relacionada con el procesamiento emocional, mientras que los sistemas de dopamina ayudan a señalar la diferencia entre la recompensa esperada y la obtenida. Esa combinación de señales permite al cerebro evaluar si conviene insistir, cambiar de estrategia o abandonar una conducta.

La clave está en la diferencia entre lo esperado y lo recibido

Los investigadores distinguen entre no obtener una recompensa y experimentar frustración. Para que aparezca esta última tiene que existir una expectativa previa.

Por ejemplo, una persona puede esperar recibir una determinada cantidad de dinero por un trabajo, conseguir una respuesta después de realizar una gestión o alcanzar un objetivo tras dedicar tiempo y esfuerzo. Cuando el resultado es inesperadamente menor, llega más tarde o directamente desaparece, se produce una diferencia entre lo que se esperaba y lo que finalmente se obtiene.

La revisión científica denomina a este fenómeno frustrative nonreward. El concepto incluye tanto la omisión de una recompensa como su reducción, retraso o inaccesibilidad cuando ya existía una expectativa de obtenerla.

La importancia de esa diferencia es que la respuesta posterior no necesariamente consiste en abandonar de inmediato. La frustración puede modificar la motivación y la conducta. La revisión señala que este mecanismo está relacionado con procesos como la persistencia, el conflicto, la irritabilidad y la agresividad.

Los investigadores distinguen entre no obtener una recompensa y experimentar frustración. Para que aparezca esta última tiene que existir una expectativa previa.

Por qué la frustración puede hacer que insistamos o abandonemos

Una de las cuestiones que analiza esta línea de investigación es qué ocurre después de que una recompensa esperada deja de estar disponible.

Una hipótesis estudiada durante los últimos años plantea que la frustración puede cumplir una función adaptativa: ayudar a que el organismo deje de insistir en una situación que ya no proporciona el resultado esperado y busque alternativas.

En otras palabras, la frustración puede funcionar como una señal de que una estrategia, un lugar o una situación ya no está produciendo la recompensa que antes ofrecía. Investigaciones previas sobre el fenómeno han planteado precisamente esta idea, conocida como hipótesis de desvinculación del incentivo.

Esto ayuda a explicar por qué una misma emoción puede terminar asociada con comportamientos diferentes. Ante una recompensa que desaparece, una persona puede aumentar temporalmente sus esfuerzos, cambiar de estrategia o finalmente abandonar el objetivo y buscar otra alternativa.

La revisión de 2026 destaca que el fenómeno tiene relación con los mecanismos de motivación y persistencia y que también puede ser relevante para comprender determinadas alteraciones de la conducta.

Una de las cuestiones que analiza esta línea de investigación es qué ocurre después de que una recompensa esperada deja de estar disponible. Shutterstock

Qué relación tiene la frustración con el cerebro

La investigación sobre la frustración también se ha ocupado de las bases biológicas del fenómeno. Trabajos anteriores han estudiado el papel de diferentes circuitos cerebrales y neurotransmisores implicados en la respuesta ante la pérdida inesperada de una recompensa. Entre las regiones y mecanismos estudiados aparecen estructuras relacionadas con el procesamiento emocional y de la recompensa, como la amígdala y la corteza cingulada anterior.

La revisión publicada en 2026 reúne esa evidencia acumulada y señala que la frustrative nonreward debe entenderse como una respuesta aversiva vinculada con la diferencia entre una recompensa esperada y la que finalmente se obtiene. Los autores sostienen que comprender estos procesos puede ser relevante para investigar fenómenos relacionados con la irritabilidad, los trastornos por consumo de sustancias y otros problemas vinculados con la motivación y el estado de ánimo.

Una emoción cotidiana con una función concreta

La conclusión general de esta línea de investigación es que la frustración no representa solamente una reacción negativa ante un fracaso. También puede actuar como una señal que obliga a reajustar expectativas y modificar la conducta cuando una recompensa deja de llegar.

Por eso, la intensidad de la frustración no depende únicamente de lo que ocurre, sino también de lo que se esperaba que ocurriera. Cuanto mayor sea la diferencia entre la recompensa anticipada y el resultado obtenido, mayor puede ser el impacto de esa discrepancia sobre la conducta.

La revisión de 2026 recupera casi un siglo de estudios para mostrar que esa respuesta está relacionada con mecanismos de motivación, aprendizaje, conflicto y persistencia y que todavía constituye un área activa de investigación científica.