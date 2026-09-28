La Gobernación ya intervino cerca del 30% de las viviendas afectadas y avanza con obras en municipios.

Siete semanas después del terremoto del 10 de agosto, Antioquia logró intervenir aproximadamente el 30% de las viviendas afectadas por el sismo, según el balance presentado por la Gobernación con corte al 16 de septiembre. El departamento registró 8812 viviendas afectadas, de las cuales 190 tuvieron colapso total.

La reconstrucción comenzó desde los primeros días de la emergencia y se desarrolla a través de diferentes frentes, entre ellos el banco virtual de materiales de la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva), alianzas con empresas privadas y otros proyectos destinados a recuperar viviendas e infraestructura pública. Hasta ese momento, 1249 familias ya se habían beneficiado de las intervenciones.

Uno de los primeros municipios en recibir materiales fue Caramanta, donde se destinaron insumos para reparar 129 viviendas. En total, la Gobernación había entregado 1873 toneladas de materiales a 20 municipios, mientras continúa la tarea de atender a las miles de familias que todavía esperan soluciones para los daños ocasionados por el terremoto.

¿Cómo avanza la reconstrucción de las viviendas afectadas en Antioquia?

El plan de reconstrucción, denominado “Antioquia se levanta”, comenzó a estructurarse desde los primeros momentos de la emergencia. La Gobernación estimó inversiones por unos $38.000 millones para atender las viviendas afectadas, además de instituciones educativas, hospitales, construcciones patrimoniales y otros equipamientos públicos que resultaron dañados.

Uno de los principales mecanismos utilizados es el banco virtual de materiales administrado por Viva. A través de este sistema se coordinan los envíos de ladrillos, cemento, vigas y otros insumos hacia los municipios que los necesitan, mientras las alcaldías se encargan de gestionar la mano de obra. Según el balance del 16 de septiembre, ya se habían distribuido 1873 toneladas de materiales en 20 municipios y 1249 familias habían recibido algún tipo de beneficio de las intervenciones.

En este sentido, una alianza entre el Comité Departamental de Cafeteros, Corantioquia, Grupo Argos y Comfama contempla la reconstrucción de 75 viviendas, mientras que el programa “Adopta un hogar” permitió avanzar con viviendas rurales afectadas. En Ciudad Bolívar, por ejemplo, se entregó una de las primeras casas reconstruidas mediante esta iniciativa, utilizando un sistema de construcción conocido como steel framing.

El objetivo es avanzar en la atención de las 8.812 viviendas afectadas y recuperar también la infraestructura pública que sufrió daños durante el terremoto del 10 de agosto. Fuente: EFE ERNESTO GUZMAN JR

¿Qué municipios están incluidos en la primera fase de reconstrucción?

La primera fase de distribución de materiales alcanzó a 20 municipios de Antioquia. La lista está integrada por Caramanta, Abejorral, Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Jardín, Salgar, Tarso, Hispania, Pueblorrico, Ebéjico, Valparaíso, Anzá, Sonsón, Armenia, Heliconia, Urrao, Betulia, Santa Rosa de Osos y San Luis.

Caramanta fue el primero en recibir materiales para reparar viviendas y se convirtió en uno de los casos que muestran el avance del programa ya que allí se destinaron insumos para intervenir 129 casas. También se registraron avances en Ciudad Bolívar, donde una familia recibió una vivienda completamente reconstruida luego de que su casa quedara destruida por el terremoto.

Sin embargo, el balance del Dagran contabilizó 8812 viviendas afectadas y 190 con colapso total, además de daños en infraestructura pública:

76 templos o espacios religiosos

31 edificios de alcaldías

33 hospitales

150 equipamientos, entre ellos casas de la cultura, establecimientos comerciales, estaciones de bomberos, escenarios deportivos, cementerios y bibliotecas.

¿Cuánto dinero se destinó al plan “Antioquia se levanta”?

El plan departamental contempla una inversión estimada de $38.000 millones para atender las consecuencias del terremoto. De ese monto, aproximadamente $11.000 millones corresponden a Viva para el suministro de materiales, mientras que otros recursos fueron destinados a infraestructura educativa, hospitales y construcciones patrimoniales.

La Gobernación también impulsa mecanismos de participación privada para ampliar la capacidad de reconstrucción. Entre ellos está la Reconstrucción por Impuestos (Rexi), propuesta desde Antioquia y posteriormente incorporada por el Gobierno Nacional a las medidas adoptadas durante la emergencia económica.

El mecanismo contempla un cupo de $10 billones para que empresas participen en obras de reconstrucción a cambio de beneficios tributarios establecidos por la normativa.