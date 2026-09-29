El Gobierno español aprobó este martes en Consejo de Ministros dos reales decretos ley con nuevas medidas para hacer frente a la crisis de vivienda.

El Gobierno español aprobó este martes en Consejo de Ministros dos reales decretos ley con nuevas medidas para hacer frente a la crisis de vivienda. El paquete incluye un IVA superreducido del 4% para la construcción de vivienda pública y protegida, préstamos a interés cero para la compra de la primera vivienda y nuevas reglas para los alquileres.

Las medidas también contemplan una prórroga de dos años para determinados contratos de alquiler, un límite del 2% a la actualización anual de las rentas y protección frente a los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional.

El Ejecutivo prevé llevar los dos decretos al Congreso este viernes para su convalidación, aunque todavía no se ha precisado cuándo entrarán en vigor.

¿Qué ayudas tendrán los inquilinos y compradores de vivienda?

Uno de los principales anuncios es la creación de préstamos a interés cero para quienes compren su primera vivienda. El mecanismo permitirá cubrir hasta el 20% del valor del inmueble que no quede cubierto por la financiación hipotecaria, con un máximo de 50.000 euros.

El mecanismo permitirá cubrir hasta el 20% del valor del inmueble. Shutterstock

El paquete también incluye bonificaciones fiscales para inquilinos con ingresos de hasta 33.000 euros. Según explicó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, estas ayudas podrían permitir un ahorro de hasta un mes de alquiler y alcanzar a unos 1,6 millones de hogares.

Además, los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 podrán solicitar una prórroga de dos años . La medida no será automática y deberá ser solicitada por los inquilinos.

¿Qué cambios habrá para los alquileres y los pisos turísticos?

Los decretos establecen un límite del 2% para la actualización anual de las rentas y nuevas reglas para los alquileres de temporada y por habitaciones. Los contratos temporales tendrán una duración máxima de doce meses y deberán justificar la causa de temporalidad. Si esta condición no queda acreditada, el alquiler podrá considerarse de vivienda habitual.

Los contratos temporales tendrán una duración máxima de doce meses y deberán justificar la causa de temporalidad. Fuente: Shutterstock.

En el caso de los alquileres por habitaciones, la suma de las rentas no podrá superar el límite establecido para una vivienda completa. Los inquilinos tendrán además garantías similares a las de los contratos habituales, mientras que en los alquileres de temporada se extenderán determinadas protecciones previstas en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

El Gobierno también aprobó un IVA del 10% para los pisos turísticos, una medida que inicialmente se había planteado con un tipo del 21%. Asimismo, los ayuntamientos podrán duplicar el IBI de las viviendas que permanezcan cerradas durante más de tres años.