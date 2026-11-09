Almirall presentó los resultados de los primeros nueve meses de este año con un beneficio neto de 53,3 millones de euros, esto es un 36,3% más que en el mismo periodo de 2025.

La compañía biofarmacéutica global especializada en dermatología médica, también lució una curva ascendente en cuanto a sus ventas, ya que la facturación aumentó un 8,3% interanual hasta los 889,2 millones.

El ebitda, en tanto, creció un 22,7%, hasta alcanzar los 221,7 millones, lo que representa un margen del 24,9%. La firma catalana reiteró sus previsiones financieras para el conjunto de 2026.

Con estos números, los vaticinios antes de la apertura de los mercados invitaban a una sesión bursátil con fuertes subidas . De hecho, a primera hora del día, el mercado recibió los resultados con una fuerte revalorización de los títulos que alcanzó hasta un 3,5%. Pero algo se torció.

La euforia duró poco más que un suspiro con bajadas que alcanzaron un 6,5%. Ya entrada la tarde, el derrumbe de la acción se sitúa en un 5,44%, dejándose en el camino un 17,45% en lo que va de año, aunque conserva la confianza de las principales casas de análisis.

Ya entrada la tarde, el derrumbe de la acción se sitúa en un 5,44%. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Un balance con un mercado común

De regreso al balance, la farmacéutica, controlada por la familia Gallardo, explicó que el negocio de dermatología en Europa se mantuvo como el principal motor de su crecimiento, con un aumento interanual de las ventas netas del 17,6% hasta los 520,3 millones de euros. En total, esta división generó unas ventas de 568,6 millones.

También destacó que la cartera de tratamientos biológicos mantuvo una evolución positiva y siguió siendo uno de los principales impulsores del crecimiento del negocio. Así pues, las ventas netas del biológico para la dermatitis atópica de moderada a grave alcanzaron los 132,1 millones de euros, un 75% más.

Por su parte, su molécula para la psoriasis en placas de moderada a grave mantuvo su crecimiento con un incremento interanual de las ventas del 11,5%, hasta los 190,6 millones de euros, reforzando aún más su posición consolidada en el segmento de la psoriasis.

En concreto, los resultados de estos primeros nueve meses del año muestran que dermatología representa ya el 64% de las ventas globales de la compañía, frente al 36% correspondiente a medicina general y productos de venta libre (OTC).

Por geografías, Europa es el mercado predominante de Almirall ya que concentra el 91,5% de las ventas, que en cifras se traduce en 814,1 millones de euros. Estados Unidos aportó 30,9 millones, el 3,5% del total, mientras que los ingresos procedentes del resto de mercados internacionales se situaron en 44,2 millones, esto es un 5% de la tarta global.

Previsiones para 2026

La compañía comunicó que espera para este ejercicio un crecimiento de las ventas netas de entre el 9% y el 12%.

En cuanto a innovación, Almirall reiteró que sigue siendo un pilar fundamental de la estrategia de crecimiento de la compañía y de su ambición de liderazgo en dermatología médica.

Su actividad en I+D se basa en un profundo conocimiento científico de las enfermedades de la piel, con el objetivo de transformar la investigación en nuevas opciones terapéuticas relevantes para pacientes y dermatólogos.

Bajo este plan de ruta, durante los primeros nueve meses de 2026, la inversión en I+D representó aproximadamente el 12% de las ventas netas. En concreto, la inversión en investigación y desarrollo (I+D) fue de 107,1 millones de euros hasta septiembre, lo que explica un incremento de un 4,6%.

¿Qué dicen los analistas?

La inversión en investigación y desarrollo (I+D) fue de 107,1 millones de euros hasta septiembre. Fuente: EFE Vega Alonso

Renta 4 apunta que los resultados del tercer trimestre se quedaron por debajo de lo esperado en ventas netas, aunque, matiza, en línea o algo mejor para los medicamentos clave, y las superan en ebitda y ebit.

Tras reiterar su consejo ‘sobreponderar’, el banco de inversión dice que en línea con lo esperado reitera la guía del año de crecimiento de las ventas de entre un 9% y 12% y un rango de ebitda que oscila en unos 270 y 290 millones de euros. Por último, destaca que los avances del pipeline, que según detalló la farmacéutica “progresa favorablemente”.

Por su parte, Banco Sabadell recuerda que el valor cayó en relación al Ibex 35 pero repuntó un 14% en el último mes. De ahí que el banco decidió mantener su consejo de ‘sobreponderar’, incluso pese a no tener una mayor visibilidad sobre el impacto de la reforma sanitaria en Alemania, mercado que representa aproximadamente el 29% ventas de la farmacéutica.

Jefferies hace hincapié en que las ventas de los nueve primeros meses se situaron ligeramente por debajo de las previsiones, “con beneficios superiores a lo esperado”, por lo que aconseja `comprar´.

Lo cierto es que tanto las ventas como los ingresos se sitúan ligeramente por debajo del consenso y de las estimaciones de la entidad, subrayó la entidad.

En rigor, en el tercer trimestre, las ventas de los productos clave para el crecimiento - Ebglyss (47,6 millones de euros frente a los 49,9 millones estimados por Jefferies), Ilumetri (65,4 millones frente a 67,5 millones), Seysara (3,9 millones frente a 4,8 millones), Klisyri (8,1 millones frente a 9,7 millones) y Wynzora (8,9 millones frente a 9,9 millones) - se situaron por debajo de sus estimaciones, según destacó Dow Jones Newswires.

Así y todo, Jefferies argumenta que la cartera de productos en desarrollo (pipeline) posee una profundidad estratégica con múltiples factores que podrían impulsar el valor, “más allá de la ejecución del lanzamiento de Ebglyss, el foco se centra cada vez más en los próximos resultados de los ensayos en curso”.