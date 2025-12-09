Adiós a las transferencias gratis: cuánto pagarás a partir de ahora y cómo evitar las nuevas comisiones.

A principios de este año entró en vigor el Reglamento de la UE que exige igualar el precio de las transferencias bancarias, tanto inmediatas como ordinarias. Como respuesta, la banca española optó por fijar un precio medio oficial de 2,95 euros, lo que significó un aumento del 134% en el coste de las transferencias ordinarias en los últimos dos años.

Según la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), las transferencias inmediatas ofrecidas por las entidades han incrementado ligeramente sus precios, pasando de 3,65 euros en 2023 a 3,69 euros en 2024.

La banca encarece las transferencias un 134%

No obstante, todavía queda un grueso de clientes que siguen sin pagar estas comisiones por los acuerdos de vinculación que favorecen las entidades (ya sea por domiciliación de nóminas, recibos y contratación de productos) y por un contexto claramente marcado por la política de gratuidad del proveedor de servicios bancarios Bizum.

Desde Asufin siguen advirtiendo de que esta tipología de transferencias, a diferencia de la estándar, es irreversible en el momento en que se emite, por lo que no recomienda usarla si no se conoce al destinatario.

En cambio, las transferencias ordinarias pueden ser anuladas, siempre y cuando no se hayan ejecutado y el dinero siga en la cuenta del cliente.

¿Qué bancos no cobran comisiones por sus cuentas?

“Una cuenta sin comisiones es una cuenta bancaria gratuita. Si contratas una, no tendrás que pagar comisiones de mantenimiento y podrás ahorrarte hasta 240 euros al año”, explican a través del portal financiero, HelpMyCash. “Puedes abrir una cuenta online sin comisiones en la mayoría de los bancos españoles (BBVA, Bankinter, CaixaBank, Imagin, Unicaja, Abanca...). En muchos casos ni siquiera necesitas una nómina para no pagar", agregan.

A continuación, repasamos la lista de los bancos que no cobran comisiones :