Las transferencias entre familiares siempre fueron consideradas por muchos ciudadanos como operaciones habituales y sin demasiados riesgos fiscales. Sin embargo, Hacienda mantiene en 2026 un control mucho más estricto sobre este tipo de movimientos bancarios. La Agencia Tributaria puede investigar determinadas transferencias cuando detecta movimientos que no están correctamente justificados o que podrían ocultar donaciones no declaradas. El foco ya no se encuentra únicamente en las grandes cantidades de dinero. Ahora, la clave está en poder demostrar el origen y el motivo de cada operación realizada entre particulares. Las transferencias bancarias entre familiares pueden llamar la atención de Hacienda incluso cuando no se trata de importes extremadamente elevados. Según la información difundida, hasta 2024 podían realizarse movimientos de hasta 10.000 euros sin demasiadas complicaciones. Sin embargo, bajo el gobierno de Pedro Sánchez el control se habría intensificado y determinadas operaciones por importes menores ya podrían activar revisiones. Además, incluso movimientos de alrededor de 3000 euros podrían derivar en comprobaciones por parte de la Agencia Tributaria si existen dudas sobre el origen del dinero o la finalidad de la transferencia. Por ese motivo, los expertos recuerdan que actualmente no existe una cantidad completamente “segura”, ya que Hacienda prioriza la justificación documental de cada movimiento. Para evitar problemas con Hacienda, los especialistas recomiendan documentar correctamente cualquier transferencia bancaria realizada entre familiares. El primer paso consiste en poder acreditar claramente por qué se envió el dinero. Hacienda puede solicitar explicaciones sobre cualquier movimiento que considere inusual. Cuando el dinero se entrega como regalo, debe realizarse la correspondiente declaración de donación. No hacerlo puede derivar en sanciones económicas. Si la transferencia corresponde a un préstamo entre familiares, se recomienda elaborar un contrato privado entre particulares donde aparezcan el importe, las condiciones y la devolución pactada. Cuando el dinero se utiliza para pagar gastos concretos, conviene conservar facturas, recibos y comprobantes bancarios que permitan demostrar el destino de la transferencia. Los expertos aconsejan guardar todos los documentos relacionados con la operación durante varios años por si Hacienda solicita revisarlos en una futura comprobación. La Agencia Tributaria puede imponer sanciones importantes cuando considera que un contribuyente no declaró correctamente una operación o no puede justificar el origen del dinero transferido. Las multas pueden oscilar entre el 50% y el 150% de la cantidad que debería haberse tributado, especialmente en casos relacionados con donaciones encubiertas o irregularidades fiscales. Las sanciones económicas aumentan cuando Hacienda interpreta que existió ocultación deliberada o incumplimiento grave de las obligaciones tributarias. El incremento de las transferencias digitales y de los movimientos inmediatos entre cuentas provocó un mayor seguimiento por parte de Hacienda sobre determinadas operaciones entre particulares. Las transferencias familiares forman parte de los movimientos que la Agencia Tributaria puede revisar para detectar posibles donaciones no declaradas o ingresos incompatibles con la situación fiscal declarada. Por ese motivo, los expertos recomiendan actuar con máxima transparencia y conservar todos los documentos relacionados con las operaciones bancarias realizadas entre familiares. Contar con contratos, justificantes y facturas puede resultar clave para evitar investigaciones, sanciones económicas y futuros problemas con Hacienda.