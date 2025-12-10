Avistaron a una de las aves más poderosas de Sudamérica: suele alimentarse de mamíferos, pero no era vista desde hace 20 años.

En un descubrimiento, fechado en agosto de 2024, que supone un hito para la conservación de la fauna sudamericana, los investigadores Manuel Encabo y Sergio Moya lograron capturar a un ejemplar juvenil de águila harpía en la selva misionera, una de las rapaces más imponentes del continente.

El avistamiento, inexistente en la zona desde hace más de dos décadas, subraya la relevancia de proteger la biodiversidad del noreste argentino.

La deforestación y la caza furtiva siguen poniendo en riesgo la supervivencia de esta especie, que es clave para la conservación de la biodiversidad. (Foto: Wikimedia)

Depredador tope y pieza esencial para el equilibrio de los ecosistemas selváticos, el águila harpía se alimenta de mamíferos y su presencia funciona como un indicador directo del estado de salud ambiental. Este registro no solo confirma que la especie aún sobrevive en la región, sino que también refuerza la urgencia de preservar estos hábitats para garantizar su futuro y el de numerosas especies que dependen de ellos.

Águila harpía: cómo fue la investigación de dos décadas para avistar al ave

La captura de la imagen de la joven águila harpía por parte de Manuel Encabo y Sergio Moya no fue fruto de la casualidad, sino de un incansable trabajo de investigación que comenzó hace más de 20 años.

A lo largo de este tiempo, ambos científicos han dedicado innumerables horas de campo en busca de esta rara especie, recorriendo las reservas de Misiones y otras provincias argentinas como Formosa, Salta y Jujuy. A pesar de haber encontrado otros ejemplares de aves rapaces, el águila harpía se les había escapado hasta esta histórica mañana de finales de julio.

Durante su búsqueda, los investigadores se enfrentaron a la dificultad de trabajar en una zona selvática de enorme extensión, con más de 240.000 hectáreas de bosque denso, lo que dificultaba enormemente la localización del águila. Además, las águilas harpías son aves muy escurridizas, que suelen volar bajo entre las copas de los árboles y son difíciles de avistar.

Dos investigadores logran captar una rara imagen de un ejemplar juvenil de águila harpía en la selva misionera. (Instagram: sergio.moya.selva)

La localización de la joven águila fue posible gracias a la experiencia acumulada por Encabo y Moya, quienes conocían bien la zona y utilizaban técnicas como el uso de cámaras de largo alcance y el monitoreo de sonidos de la especie para atraer a las aves.

El avistamiento de este ejemplar joven, de unos dos años de edad, ofrece un vistazo al estado de salud de la población de águilas harpías en la región. El trabajo de Encabo, Moya y otros investigadores, como Facundo Barbar y el equipo de la Fundación Caburé, es fundamental para continuar el estudio y conservación de esta especie en peligro de extinción.

El águila harpía: una especie en peligro de extinción

El águila harpía, una de las aves más poderosas y grandes del mundo, se enfrenta a serias amenazas que ponen en riesgo su supervivencia. Aunque históricamente ha habitado las selvas de Sudamérica, su población ha disminuido drásticamente debido a la pérdida de su hábitat natural y la caza furtiva.

Esta ave, que puede alcanzar un tamaño impresionante y pesar hasta 9 kilos, es un depredador tope en su ecosistema, alimentándose principalmente de mamíferos como monos y perezosos.