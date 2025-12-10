Multa a todos los viajeros que lleven este conocido artículo en el equipaje de mano: hay penalizaciones de hasta 1000 euros.

Los pasajeros que viajen dentro o hacia la Unión Europea deberán adaptarse a nuevas reglas sobre el equipaje de mano. Estas medidas, impulsadas por la Comisión Europea, tienen como objetivo reforzar la seguridad y homogeneizar criterios en todos los aeropuertos del bloque.

Las regulaciones afectan especialmente al transporte de líquidos y al tamaño permitido del equipaje en cabina.

Los viajeros que se desplacen dentro o hacia la Unión Europea deberán ajustarse a nuevas normativas sobre el equipaje de mano.

A pesar de que algunas terminales contaban con escáneres avanzados que ofrecían mayor flexibilidad, la nueva normativa impone la obligación de limitar y declarar con mayor claridad los elementos transportados.

Nuevas normativas para el transporte de líquidos

La principal modificación reduce nuevamente la cantidad permitida de líquidos en cabina. Este “objeto popular”, que abarca desde perfumes y cremas hasta bebidas y geles, está regulado por el Reglamento de Seguridad de la Aviación de la UE.

Se exige que los líquidos se transporten en recipientes de no más de 100 ml, colocados en una bolsa de plástico transparente de 1 litro (20 cm x 20 cm) por pasajero.

Nuevas medidas sobre el tamaño y peso del equipaje

A partir del 1 de septiembre de 2024, el equipaje de mano no podrá exceder las dimensiones de 55 x 40 x 20 centímetros, incluyendo asas y ruedas. Asimismo, el peso total deberá mantenerse por debajo de los 10 kilogramos. Estas medidas tienen como objetivo optimizar los controles de seguridad y prevenir excesos que puedan complicar el proceso de embarque.

Los pasajeros podrán llevar a bordo un objeto personal adicional, como una mochila pequeña, un bolso o una funda para ordenador portátil. Este artículo no debe superar las dimensiones de 40 x 30 x 15 centímetros y debe ser fácilmente colocable bajo el asiento delantero.

Cada aerolínea conserva la facultad de establecer políticas más estrictas, por lo que se recomienda verificar con antelación las condiciones particulares del vuelo.

En aeropuertos como Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, ya se han implementado adaptaciones operativas para cumplir con los nuevos requisitos europeos.

Impacto de incumplir la nueva normativa

Los viajeros que no sigan estas directrices no solo arriesgan la pérdida de sus pertenencias, sino que también podrían enfrentar multas y retrasos en su viaje. De acuerdo con la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en España, aquellos pasajeros que no cumplan con estas normas pueden recibir sanciones administrativas que varían entre 100 y 1000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción, la intención y las regulaciones locales del aeropuerto.

En ciertas situaciones, el personal de seguridad podría considerar el incumplimiento como una amenaza, lo que podría resultar en sanciones más severas o incluso en la prohibición de abordar el vuelo. Para asegurar un viaje sin inconvenientes, los pasajeros deben consultar las normativas de la aerolínea y del aeropuerto de salida con anticipación. La Unión Europea refuerza estas medidas para priorizar la seguridad, pero la responsabilidad de evitar sanciones y contratiempos recae en los viajeros.

