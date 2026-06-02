La propuesta de una ayuda universal de 200 euros mensuales por hijo vuelve a ganar protagonismo en España como una de las medidas destinadas a reforzar el apoyo económico a las familias con menores a cargo.

Aunque la prestación todavía no ha sido aprobada ni está disponible para solicitar, el debate sobre su puesta en marcha continúa abierto y cuenta con el respaldo de diversos organismos sociales.

La iniciativa plantea que todas las familias con hijos menores de edad puedan recibir una asignación mensual sin importar su nivel de ingresos, situación laboral o condición económica.

El objetivo del Gobierno es reducir la pobreza infantil y aliviar los gastos asociados a la crianza en un contexto marcado por el aumento del coste de vida.

Actualmente, el sistema español cuenta con distintas ayudas para familias, pero muchas de ellas están condicionadas por requisitos económicos o situaciones específicas. La nueva propuesta busca simplificar ese esquema mediante una prestación de carácter universal que alcance a todos los hogares con menores.

¿Quiénes podrían recibir esta ayuda de 200 euros al mes?

De acuerdo con las propuestas conocidas hasta el momento, el principal requisito sería tener hijos menores de edad a cargo. A diferencia de otras prestaciones, no se exigirían límites de renta ni una situación laboral determinada.

¿Quiénes podrían recibir esta ayuda de 200 euros al mes? Fuente: Shutterstock Shutterstock

Esto significaría que podrían acceder tanto trabajadores por cuenta ajena como autónomos, desempleados, pensionistas o personas que ya perciben otras ayudas públicas. La finalidad es que el apoyo económico llegue a todas las familias con menores sin distinciones por nivel de ingresos.

La cuantía prevista sería de 200 euros mensuales por cada hijo. Así, una familia con dos menores podría percibir 400 euros al mes, mientras que una con tres hijos alcanzaría los 600 euros mensuales.

¿Cómo se solicitaría y cuándo entraría en vigor?

Por el momento, la ayuda no está en vigor y tampoco existe un procedimiento oficial para solicitarla. Los requisitos definitivos, los plazos y la forma de gestión deberán quedar establecidos en una futura norma que regule la prestación.

¿Cómo se solicitaría y cuándo entraría en vigor? Fuente: Shutterstock Shutterstock

Entre las opciones que se estudian figura el pago directo a las familias o su aplicación mediante un sistema de impuesto negativo en la declaración de la renta, una fórmula que permitiría agilizar la gestión administrativa.

Uno de los aspectos que todavía debe resolverse es la financiación. Las estimaciones publicadas sitúan el coste anual de la medida en cerca de 19.300 millones de euros.

Sus defensores consideran que la inversión tendría un impacto significativo en la reducción de la pobreza infantil y en la mejora de las condiciones de vida de millones de menores en España.

Por ahora, no existe una fecha oficial para su entrada en vigor ni una plataforma habilitada para presentar solicitudes, por lo que las familias deberán esperar a que el Gobierno concrete los detalles de la medida y apruebe la normativa correspondiente.