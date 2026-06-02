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El precio medio de la luz para el miércoles, 3 de junio de 2026 en España será de 56.24 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 1.036 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 3 de junio?
En el miércoles, 3 de junio de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 137,21 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|137.21 euros
|De 22:00 a 23:00
|133.45 euros
|De 23:00 a 24:00
|123.5 euros
|De 20:00 a 21:00
|121.37 euros
|De 6:00 a 7:00
|107.2 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 3 de junio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,11 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 15:00 a 16:00
|-0.11 euros
|De 16:00 a 17:00
|-0.08 euros
|De 13:00 a 14:00
|-0.03 euros
|De 14:00 a 15:00
|-0.03 euros
|De 10:00 a 11:00
|-0.01 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|96.06
|De 1:00 a 2:00
|91.71
|De 2:00 a 3:00
|90.51
|De 3:00 a 4:00
|89.94
|De 4:00 a 5:00
|90.24
|De 5:00 a 6:00
|91.53
|De 6:00 a 7:00
|107.2
|De 7:00 a 8:00
|98.62
|De 8:00 a 9:00
|22.22
|De 9:00 a 10:00
|0.0
|De 10:00 a 11:00
|-0.01
|De 11:00 a 12:00
|-0.01
|De 12:00 a 13:00
|-0.01
|De 13:00 a 14:00
|-0.03
|De 14:00 a 15:00
|-0.03
|De 15:00 a 16:00
|-0.11
|De 16:00 a 17:00
|-0.08
|De 17:00 a 18:00
|-0.0
|De 18:00 a 19:00
|3.64
|De 19:00 a 20:00
|52.82
|De 20:00 a 21:00
|121.37
|De 21:00 a 22:00
|137.21
|De 22:00 a 23:00
|133.45
|De 23:00 a 24:00
|123.5
¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?
- Controla la temperatura de tu vivienda: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Evalúa la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para beneficiarse la luz diurna y reducir la necesidad de encender las luces.
- Aplica bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso encontrándose apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.