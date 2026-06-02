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El precio medio de la luz para el miércoles, 3 de junio de 2026 en España será de 56.24 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 1.036 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 3 de junio?

En el miércoles, 3 de junio de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 137,21 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

 Franja horaria Precio por MWh
De 21:00 a 22:00 137.21 euros 
De 22:00 a 23:00  133.45 euros 
De 23:00 a 24:00  123.5 euros 
De 20:00 a 21:00 121.37 euros 
De 6:00 a 7:00 107.2 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 3 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,11 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 15:00 a 16:00 -0.11 euros 
De 16:00 a 17:00  -0.08 euros 
De 13:00 a 14:00  -0.03 euros 
De 14:00 a 15:00  -0.03 euros 
De 10:00 a 11:00  -0.01 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:0096.06
De 1:00 a 2:0091.71
De 2:00 a 3:0090.51
De 3:00 a 4:0089.94
De 4:00 a 5:0090.24
De 5:00 a 6:0091.53
De 6:00 a 7:00107.2
De 7:00 a 8:0098.62
De 8:00 a 9:0022.22
De 9:00 a 10:000.0
De 10:00 a 11:00-0.01
De 11:00 a 12:00-0.01
De 12:00 a 13:00-0.01
De 13:00 a 14:00-0.03
De 14:00 a 15:00-0.03
De 15:00 a 16:00-0.11
De 16:00 a 17:00-0.08
De 17:00 a 18:00-0.0
De 18:00 a 19:003.64
De 19:00 a 20:0052.82
De 20:00 a 21:00121.37
De 21:00 a 22:00137.21
De 22:00 a 23:00133.45
De 23:00 a 24:00123.5
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?

  • Controla la temperatura de tu vivienda: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
  • Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
  • Evalúa la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
  • Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para beneficiarse la luz diurna y reducir la necesidad de encender las luces.
  • Aplica bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
  • No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso encontrándose apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.