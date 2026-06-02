El precio medio de la luz para el miércoles, 3 de junio de 2026 en España será de 56.24 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 1.036 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 3 de junio?

En el miércoles, 3 de junio de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 137,21 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 137.21 euros De 22:00 a 23:00 133.45 euros De 23:00 a 24:00 123.5 euros De 20:00 a 21:00 121.37 euros De 6:00 a 7:00 107.2 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 3 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,11 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 15:00 a 16:00 -0.11 euros De 16:00 a 17:00 -0.08 euros De 13:00 a 14:00 -0.03 euros De 14:00 a 15:00 -0.03 euros De 10:00 a 11:00 -0.01 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 96.06 De 1:00 a 2:00 91.71 De 2:00 a 3:00 90.51 De 3:00 a 4:00 89.94 De 4:00 a 5:00 90.24 De 5:00 a 6:00 91.53 De 6:00 a 7:00 107.2 De 7:00 a 8:00 98.62 De 8:00 a 9:00 22.22 De 9:00 a 10:00 0.0 De 10:00 a 11:00 -0.01 De 11:00 a 12:00 -0.01 De 12:00 a 13:00 -0.01 De 13:00 a 14:00 -0.03 De 14:00 a 15:00 -0.03 De 15:00 a 16:00 -0.11 De 16:00 a 17:00 -0.08 De 17:00 a 18:00 -0.0 De 18:00 a 19:00 3.64 De 19:00 a 20:00 52.82 De 20:00 a 21:00 121.37 De 21:00 a 22:00 137.21 De 22:00 a 23:00 133.45 De 23:00 a 24:00 123.5

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?