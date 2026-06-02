Santander, BBVA y CaixaBank cambian el calendario de pago de las pensiones y jubilaciones: cuándo cobro en junio. Fuente: Shutterstock.

Los pensionistas españoles ya conocen las fechas en las que recibirán sus prestaciones durante junio de 2026. Como ocurre cada mes, algunas entidades financieras adelantan el ingreso de las pensiones antes de que la Seguridad Social complete el pago oficial, una práctica que permite a muchos beneficiarios disponer de su dinero con varios días de anticipación.

Entre los bancos que concentran una gran parte de los pensionistas del país se encuentran Santander, BBVA y CaixaBank, entidades que han confirmado fechas distintas para el abono de las prestaciones este mes.

La diferencia de días responde a la política de adelanto aplicada por cada entidad y no a cambios en el calendario oficial de la Seguridad Social.

La Seguridad Social establece que las pensiones deben estar disponibles para los beneficiarios entre el primer día hábil del mes y, en todo caso, antes del cuarto día natural. Sin embargo, los bancos suelen adelantar el pago al conocer con antelación el importe que recibirá cada cliente.

¿Cuándo pagarán las pensiones Santander, BBVA y CaixaBank en junio?

Los clientes de Banco Santander serán los primeros de los tres grandes bancos en recibir el ingreso de su pensión. La entidad ha fijado el abono para el próximo 23 de junio, permitiendo a sus pensionistas acceder al dinero varios días antes del cierre del mes.

¿Cuándo pagarán las pensiones Santander, BBVA y CaixaBank en junio? Fuente: Elaboración propia

Por su parte, CaixaBank realizará el pago el 24 de junio. La entidad mantiene así su política habitual de adelantar las prestaciones respecto al calendario oficial de la Seguridad Social.

En el caso de BBVA, los pensionistas tendrán que esperar un día más. El banco ha comunicado que el ingreso de las prestaciones se efectuará el 25 de junio, una de las fechas más habituales dentro del sector financiero español.

¿Qué ocurre con el resto de los bancos?

Además de Santander, BBVA y CaixaBank, otras entidades financieras ya han confirmado las fechas en las que adelantarán el ingreso de las pensiones durante junio de 2026.

Los pagos previstos son los siguientes:

Bankinter: 22 de junio.

Unicaja: 22 de junio.

Banco Sabadell: 25 de junio.

Abanca: 25 de junio.

ING: 25 de junio.

Ibercaja: 25 de junio.

Laboral Kutxa: 25 de junio.

Santander, BBVA y CaixaBank cambian el calendario de pago de las pensiones y .jubilaciones: cuándo cobro en junio Fuente: Shutterstock.

La mayoría de estas entidades mantiene el día 25 como fecha de referencia para el abono de las prestaciones, mientras que Bankinter y Unicaja vuelven a situarse entre los bancos que más adelantan el pago a sus clientes pensionistas.

Aunque las fechas pueden variar ligeramente en función de circunstancias operativas o festivos, el calendario publicado por las entidades permite a los jubilados planificar con antelación la recepción de sus ingresos correspondientes al mes de junio.