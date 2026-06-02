Es oficial | Italia vende casas por 1 euro y miles de extranjeros ya analizan mudarse a estos pueblos

Italia enfrenta una caída sostenida de población y los pequeños pueblos rurales aparecen entre los más afectados por el fenómeno demográfico. Según datos del Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) y Naciones Unidas, el país pasó de tener 60 millones de habitantes en 2014 a 58,9 millones a comienzos de 2024, con una proyección de 57,9 millones para 2030.

En ese contexto, la venta de casas por 1 euro se convirtió en una de las estrategias más conocidas para intentar revitalizar comunidades rurales y recuperar viviendas abandonadas. El programa nació en Sicilia y actualmente involucra a decenas de municipios distribuidos en distintas regiones italianas.

Lejos de representar una simple ganga inmobiliaria, el proyecto exige compromisos concretos, inversiones importantes y planes de restauración obligatorios para quienes quieran acceder a estas viviendas.

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Por qué Italia vende casas por 1 euro para combatir la despoblación

La iniciativa surgió en 2008 en el municipio siciliano de Salemi . El proyecto fue impulsado por Vittorio Sgarbi con el objetivo de recuperar un centro histórico afectado por el terremoto de 1968 y devolverle actividad económica y social.

Actualmente, el programa de casas por 1 euro alcanza a “77 municipios distribuidos en 14 regiones, con presencia destacada en Sicilia, Calabria y Cerdeña”. Además, existen iniciativas similares en Toscana, Piamonte, Marcas y Lazio.

El problema demográfico se agravó durante los últimos años. Según ISTAT, “la tasa de fertilidad italiana cayó a 1,18 hijos por mujer en 2024”. Además, en el sur del país “la natalidad se sitúa en 7 nacimientos por cada 1000 habitantes, frente al promedio nacional de 6,4”.

Los municipios buscan atraer residentes extranjeros y nacionales que estén dispuestos no solo a comprar propiedades, sino también a instalarse, consumir y generar actividad económica local.

Cuáles son los requisitos para comprar una casa por 1 euro en Italia

Aunque el precio inicial resulta simbólico, acceder a una de estas viviendas implica cumplir varias condiciones obligatorias establecidas por los ayuntamientos italianos.

Los compradores deben presentar “un proyecto de restauración en los seis meses posteriores a la adquisición”, iniciar las obras dentro del primer año y finalizar los trabajos en un plazo máximo de tres años.

Además, las autoridades exigen contratar “una póliza bancaria o de seguro, con un valor que oscila entre 1000 y 5000 euros, como garantía del compromiso de rehabilitación”.

El objetivo de estas medidas consiste en evitar la especulación inmobiliaria y garantizar que las propiedades vuelvan a estar habitadas. En localidades como Ollolai, incluso existen incentivos adicionales para quienes generen empleo local o impulsen actividades productivas.

Cuánto cuesta realmente una casa por 1 euro en Italia

El euro simbólico representa apenas el punto de partida del proyecto. La inversión final suele ser mucho mayor debido a las reformas estructurales, gastos notariales y costos administrativos.

Según cifras de los portales especializados WebNews.it e Idealista.it, el gasto promedio puede rondar “aproximadamente 20.000 euros en reformas”, aunque existen casos donde el presupuesto supera ampliamente esa cifra.

Muchas propiedades requieren renovación completa de instalaciones eléctricas, trabajos estructurales y adaptación a normativas vigentes. Además, el acceso limitado a materiales y mano de obra en zonas rurales puede incrementar significativamente los costos.

En Sambuca di Sicilia, por ejemplo, una compradora extranjera llegó a invertir más de 400.000 euros tras ampliar y restaurar completamente su propiedad . Aunque se trata de una situación excepcional, muestra el margen de variación que puede existir en estos proyectos.

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Los pueblos italianos donde más se venden casas por 1 euro

Entre las localidades más activas aparecen:

Sambuca di Sicilia

Mussomeli

Ollolai

Salemi

Municipios rurales de Calabria

Pueblos de Cerdeña

Municipios como Mussomeli y Sambuca di Sicilia fueron pioneros en el programa y ya superaron las 100 viviendas vendidas, principalmente a compradores extranjeros.

El fenómeno también despertó interés fuera de Italia. España y Francia desarrollaron variantes similares para atraer nuevos residentes, especialmente trabajadores remotos y familias interesadas en mudarse a zonas rurales.

Por qué Europa mira este modelo como una solución contra el abandono rural

La Comisión Europea y el Ministerio de Economía de Italia consideran que el programa representa una política innovadora frente al envejecimiento poblacional y el abandono de pueblos pequeños.

Sin embargo, los organismos también advierten que vender casas por 1 euro no alcanza por sí solo para revertir el problema demográfico. Las autoridades sostienen que será necesario “complementar la estrategia con medidas estructurales” para garantizar la sostenibilidad de estas comunidades a largo plazo.

El programa logró transformar viviendas abandonadas en residencias, alojamientos turísticos y pequeños comercios. Aun así, los especialistas remarcan que el verdadero desafío pasa por generar empleo, servicios y oportunidades permanentes que permitan mantener población estable en estas regiones.