Es oficial | Italia vende casas por 1 euro y miles de extranjeros ya analizan mudarse a estos pueblos

En esta noticia
- Por qué Italia vende casas por 1 euro para combatir la despoblación
- Cuáles son los requisitos para comprar una casa por 1 euro en Italia
- Cuánto cuesta realmente una casa por 1 euro en Italia
- Los pueblos italianos donde más se venden casas por 1 euro
- Por qué Europa mira este modelo como una solución contra el abandono rural
Italia enfrenta una caída sostenida de población y los pequeños pueblos rurales aparecen entre los más afectados por el fenómeno demográfico. Según datos del Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) y Naciones Unidas, el país pasó de tener 60 millones de habitantes en 2014 a 58,9 millones a comienzos de 2024, con una proyección de 57,9 millones para 2030.
En ese contexto, la venta de casas por 1 euro se convirtió en una de las estrategias más conocidas para intentar revitalizar comunidades rurales y recuperar viviendas abandonadas. El programa nació en Sicilia y actualmente involucra a decenas de municipios distribuidos en distintas regiones italianas.
Lejos de representar una simple ganga inmobiliaria, el proyecto exige compromisos concretos, inversiones importantes y planes de restauración obligatorios para quienes quieran acceder a estas viviendas.
Por qué Italia vende casas por 1 euro para combatir la despoblación
La iniciativa surgió en 2008 en el municipio siciliano de Salemi. El proyecto fue impulsado por Vittorio Sgarbi con el objetivo de recuperar un centro histórico afectado por el terremoto de 1968 y devolverle actividad económica y social.
Actualmente, el programa de casas por 1 euro alcanza a “77 municipios distribuidos en 14 regiones, con presencia destacada en Sicilia, Calabria y Cerdeña”. Además, existen iniciativas similares en Toscana, Piamonte, Marcas y Lazio.
El problema demográfico se agravó durante los últimos años. Según ISTAT, “la tasa de fertilidad italiana cayó a 1,18 hijos por mujer en 2024”. Además, en el sur del país “la natalidad se sitúa en 7 nacimientos por cada 1000 habitantes, frente al promedio nacional de 6,4”.
Los municipios buscan atraer residentes extranjeros y nacionales que estén dispuestos no solo a comprar propiedades, sino también a instalarse, consumir y generar actividad económica local.
Cuáles son los requisitos para comprar una casa por 1 euro en Italia
Aunque el precio inicial resulta simbólico, acceder a una de estas viviendas implica cumplir varias condiciones obligatorias establecidas por los ayuntamientos italianos.
Los compradores deben presentar “un proyecto de restauración en los seis meses posteriores a la adquisición”, iniciar las obras dentro del primer año y finalizar los trabajos en un plazo máximo de tres años.
Además, las autoridades exigen contratar “una póliza bancaria o de seguro, con un valor que oscila entre 1000 y 5000 euros, como garantía del compromiso de rehabilitación”.
El objetivo de estas medidas consiste en evitar la especulación inmobiliaria y garantizar que las propiedades vuelvan a estar habitadas. En localidades como Ollolai, incluso existen incentivos adicionales para quienes generen empleo local o impulsen actividades productivas.
Cuánto cuesta realmente una casa por 1 euro en Italia
El euro simbólico representa apenas el punto de partida del proyecto. La inversión final suele ser mucho mayor debido a las reformas estructurales, gastos notariales y costos administrativos.
Según cifras de los portales especializados WebNews.it e Idealista.it, el gasto promedio puede rondar “aproximadamente 20.000 euros en reformas”, aunque existen casos donde el presupuesto supera ampliamente esa cifra.
Muchas propiedades requieren renovación completa de instalaciones eléctricas, trabajos estructurales y adaptación a normativas vigentes. Además, el acceso limitado a materiales y mano de obra en zonas rurales puede incrementar significativamente los costos.
En Sambuca di Sicilia, por ejemplo, una compradora extranjera llegó a invertir más de 400.000 euros tras ampliar y restaurar completamente su propiedad. Aunque se trata de una situación excepcional, muestra el margen de variación que puede existir en estos proyectos.
Los pueblos italianos donde más se venden casas por 1 euro
Entre las localidades más activas aparecen:
- Sambuca di Sicilia
- Mussomeli
- Ollolai
- Salemi
- Municipios rurales de Calabria
- Pueblos de Cerdeña
Municipios como Mussomeli y Sambuca di Sicilia fueron pioneros en el programa y ya superaron las 100 viviendas vendidas, principalmente a compradores extranjeros.
El fenómeno también despertó interés fuera de Italia. España y Francia desarrollaron variantes similares para atraer nuevos residentes, especialmente trabajadores remotos y familias interesadas en mudarse a zonas rurales.
Por qué Europa mira este modelo como una solución contra el abandono rural
La Comisión Europea y el Ministerio de Economía de Italia consideran que el programa representa una política innovadora frente al envejecimiento poblacional y el abandono de pueblos pequeños.
Sin embargo, los organismos también advierten que vender casas por 1 euro no alcanza por sí solo para revertir el problema demográfico. Las autoridades sostienen que será necesario “complementar la estrategia con medidas estructurales” para garantizar la sostenibilidad de estas comunidades a largo plazo.
El programa logró transformar viviendas abandonadas en residencias, alojamientos turísticos y pequeños comercios. Aun así, los especialistas remarcan que el verdadero desafío pasa por generar empleo, servicios y oportunidades permanentes que permitan mantener población estable en estas regiones.