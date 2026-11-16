Es decir, si te mudas de tu domicilio habitual, tienes derecho a un día libre retribuido. Imagen: Shutterstock.

Mudarse no solo implica trasladar muebles y cajas: también hay que organizar contratos, cambiar el domicilio y preparar el nuevo hogar. Para los trabajadores en España, la ley reconoce un permiso específico. El artículo 37.3.c del Estatuto de los Trabajadores permite ausentarse del puesto, con derecho a remuneración, durante un día por traslado del domicilio habitual.

Es decir, si te mudas de tu domicilio habitual, tienes derecho a un día libre retribuido. No forma parte de tus vacaciones y la empresa no puede descontarlo del salario si se cumplen las condiciones de la norma.

¿Cómo se solicita el permiso?

El derecho está vinculado al traslado del domicilio habitual, así que no sirve para cualquier traslado de pertenencias. El artículo 37.3 exige previo aviso y justificación: hay que comunicar a la empresa con antelación que se usará el permiso y acreditar que la mudanza se produjo.

La ley no fija un único documento para justificarla. La forma concreta puede depender de las circunstancias y del convenio colectivo aplicable.

El derecho está vinculado al traslado del domicilio habitual, así que no sirve para cualquier traslado de pertenencias. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿La empresa puede descontar el día del salario?

No. Es un permiso retribuido: el artículo 37.3 establece que estas ausencias se producen con derecho a remuneración, por lo que el día debe abonarse como parte de la retribución del trabajador.

¿El convenio colectivo puede dar más días?

Sí. El Estatuto fija un día, pero el convenio colectivo puede establecer condiciones más beneficiosas, como ampliar la duración. Quien vaya a mudarse debería revisar el que se aplica a su puesto.

El Estatuto contempla otros permisos retribuidos, como 15 días por matrimonio, dos por el fallecimiento de un familiar o cinco por hospitalización.