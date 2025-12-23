El Gobierno extiende los descuentos del bono social energético: el decreto se mantiene hasta esta nueva fecha. (Fuente: archivo).

El Consejo de Ministros de España ha aprobado este martes el real decreto ley de escudo social que, entre otras medidas, extiende los descuentos del llamado bono social energético y mantiene asimismo la prohibición de los cortes de suministros de luz, agua y gas natural a consumidores vulnerables.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año la nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

¿Hasta cuándo se extiende el descuento del bono energético?

El nuevo real decreto ley mantiene hasta el 31 de diciembre de 2026 la garantía de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua para los consumidores con la condición de vulnerables.

Asimismo, extienden los niveles de descuento del bono social eléctrico vigentes, fijados en el 42,5% para los vulnerables y en el 57,5% para los vulnerables severos.

Se amplían a 2026 los descuentos del bono social y la prohibición de cortes de suministros. (Fuente: Shutterstock).

¿Qué otras medidas incluye el decreto?

Suspensión de los desahucios para familias vulnerables

Este escudo también incluye la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2026, de la suspensión de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, así como las compensaciones por parte del arrendador o propietario afectado.

Incremento de las pensiones y salarios

Asimismo, el Ejecutivo ha anunciado este martes que las pensiones mínimas subirán más de un 7% en 2026 mientras que las no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV) se incrementarán un 11,4%.

Beneficios para autónomos y afectados por la dana

Además, el Gobierno ha congelado para 2026 las cotizaciones sociales que abonan los trabajadores autónomos.

También recoge incentivos y beneficios fiscales para pequeños autónomos y afectados por la dana y por los incendios forestales del pasado verano.

Eficiencia energética

Otorgan incentivos fiscales a particulares y empresas para comprar vehículos eléctricos, instalar puntos de recarga, hacer obras de eficiencia energética o reformas para rehabilitar viviendas o edificios.

¿Cómo surgieron las medidas del escudo social?

El Gobierno ha aprobado por primera vez las medidas del escudo social el 31 de marzo de 2020, tras decretarse el estado de alarma a causa de la pandemia de coronavirus, y desde entonces se ha ido dando luz verde a sucesivas prórrogas para seguir manteniéndolas en vigor.

En este sentido, la portavoz ha insistido en que el Gobierno trabaja con el aval de prorrogar estas medidas y seguir contando con los consensos necesarios para ello.