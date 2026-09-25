La compra de viviendas vuelve a caer en julio con un ajuste del 5%, el sexto descenso del año.

La compraventa de viviendas volvió a caer en julio, con un descenso del 5,1% interanual y un total de 61.417 operaciones, lo que supone la sexta bajada en lo que va de año, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este nuevo ajuste, las transacciones acumulan un descenso del 3% en 2026.

El retroceso se dio tanto en la vivienda usada como en la nueva. La usada, la más numerosa del mercado (un 78% del total), cayó un 6,1%, hasta las 48.128 operaciones, mientras que la nueva bajó un 1,4%, hasta las 13.289.

Todo ello en un contexto marcado por la falta de viviendas disponibles para atender una demanda creciente, que sigue presionando al alza los precios.

La caída en la compra de vivienda en julio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El mejor julio desde 2007, pese a la caída

Aunque las cifras marcan un descenso, superan las 60.000 operaciones, lo que supone el mejor julio desde 2007, según el portal Fotocasa. El comportamiento de los próximos meses, advierte, estará condicionado por las subidas de los tipos de interés, que encarecen la financiación y reducen la capacidad de compra de los hogares más dependientes del crédito, que representan el 75% de los compradores.

Desde el sector coinciden en que se trata de una moderación y no de un frenazo brusco. La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI) habla de una “normalización después de un periodo de gran dinamismo”, en el que la falta de oferta sigue condicionando el crecimiento. Idealista, por su parte, apunta a que el mercado seguirá enfriándose y no descarta caídas de precio en algunas zonas.

En Asturias se dio la mayor disminución. Shutterstock

Sube respecto a junio y cae en 11 comunidades

En comparación con junio, las transacciones subieron un 3,6% en tasa intermensual, con incrementos en todas las categorías de vivienda. La comparación interanual, sin embargo, refleja el ajuste: la compraventa cayó en 11 comunidades autónomas, seis de ellas con descensos superiores al 10%.

Los mayores retrocesos se dieron en Asturias (-15,2%), Baleares (-14,3%), País Vasco (-12,4%), Aragón (-11,4%), Comunidad de Madrid (-11,3%) y Cantabria (-10,2%). En el lado contrario, crecieron Navarra (26,4%), Galicia (10,8%), Castilla y León (9,7%), Castilla-La Mancha (7,3%), Murcia (2,6%) y Canarias (2,1%).

Con información de: EFE