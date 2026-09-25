Solaria dispara su beneficio hasta los 124,9 millones, impulsada por el negocio de los centros de datos.

Solaria se reivindica tras el desplome que sufrió en la Bolsa en los últimos dos días, con una subida del 9,34% tras presentar los resultados del primer semestre de este año con un beneficio neto de 124,9 millones de euros, un 52% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por la entrada en operación de nueva capacidad y por el despegue de su negocio de infraestructura eléctrica para centros de datos.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (EBITDA) avanzó un 50%, hasta 210,1 millones de euros, lo que sitúa a la compañía en el 64% de su objetivo de 331 millones para el conjunto del ejercicio con solo la mitad del año transcurrida.

También la cifra de negocio se duplicó con creces, con un alza del 111% hasta 167,2 millones de euros. Los ingresos totales crecieron un 44%, hasta 223,3 millones, pese a la menor aportación de otros ingresos, que retrocedieron de 76 a 56,1 millones. Un dato a tener en cuenta es que el EBITDA creció más rápido que los ingresos.

Así, y en relación al EBITDA, hay que destacar, además, que en el segundo trimestre alcanzó los 96,9 millones de euros, lo que habla de un incremento del 47%, mientras el beneficio neto se situó en los 44,5 millones, esto es un 55% más. Estos números corresponden a unas ventas de 91,8 millones, lo que explica un crecimiento del 61% en relación al ejercicio pasado.

Las claves detrás del crecimiento de Solaria. Solaria

El crecimiento celebrado por Solaria

“Estos resultados demuestran que Solaria cumple lo que promete. Hace menos de un año presentamos al mercado una hoja de ruta exigente y alcanzamos en el H1 el 64% de nuestro objetivo de Ebitda para 2026; además, conseguimos con más de dos años de adelanto nuestra meta de apalancamiento y casi duplicamos la capacidad contratada para centros de datos”, explica Arturo Díaz-Tejeiro, consejero delegado de Solaria, las causas del excelente balance presentado esta mañana.

El directivo añade que esa capacidad de ejecución es la mejor garantía de creación de valor para los accionistas. “Cada megavatio que comprometemos con centros de datos se traduce en ingresos de alto valor y en rentabilidad para nuestros accionistas, y solo invertimos en proyectos que superan un retorno mínimo del 12%”, revela.

Los centros de datos de Solaria como impulsor del crecimiento. Shutterstock

La clave está en los centros de datos

La empresa reconoce que el principal catalizador del semestre fue la división de infraestructura, cuyas ventas se dispararon un 355%, hasta 99,6 millones de euros, frente a 21,9 millones de un año antes. En solo seis meses, este negocio facturó un 34% más que en todo 2025. Los ingresos proceden principalmente del cumplimiento de hitos de su modelo de Powered Land, que ofrece suelo con conexión eléctrica garantizada a promotores de centros de datos.

Vale recordar que Solaria firmó un acuerdo de 213 MW para centros de datos, que eleva la capacidad contratada a 438 MW y casi duplica los 225 MW iniciales anunciados en su Día del Inversor de noviembre de 2025. La planta solar de Oliva, de 175 MW y con las obras finalizadas, dará servicio a un proyecto de centro de datos de 70 MW en Daganzo (Madrid).

En otro orden, la empresa invirtió 275,8 millones de euros en el semestre y, aun así, redujo su ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA de los últimos doce meses hasta 3,9 veces, desde 5,4 veces al cierre de 2025. El dato queda por debajo del objetivo de 4,8 veces que Solaria se marcó para 2028.

La compañía celebrará en noviembre de 2026 un nuevo Día del Inversor bajo el lema “Breaking Borders – Scaling Faster”, en el que actualizará su plan estratégico y sus objetivos de crecimiento.

Fuerte consolidación del negocio de baterías

En la conferencia de resultados, el equipo gestor destacó que el negocio de baterías (BESS) se estaba consolidando como uno de los principales motores de crecimiento del grupo. El objetivo es alcanzar 1,2 GW de capacidad instalada a cierre de año.

Solaria considera que las baterías permiten capturar spreads de precios muy elevados en el mercado y participar en nuevas fuentes de ingresos, como los mercados de capacidad y los servicios auxiliares.

Ante los analistas, Solaria también afirmó que no contempla reducir su exposición al mercado merchant, al considerar que la integración de baterías mejora significativamente la rentabilidad de sus activos.

Lo cierto es que, de cara al segundo semestre, el mensaje fue claramente optimista. Solaria espera beneficiarse de unos precios eléctricos sustancialmente superiores a los de 2025, con precios solares capturados en el tercer trimestre un 75% por encima de los registrados un año antes y una generación prevista un 30% superior.

La opinión de Bankinter

Para los analistas del banco, la mejora operativa del primer semestre se sustenta en la entrada en operación de nueva capacidad solar y de almacenamiento (BESS), así como en el fuerte impulso del negocio de infraestructuras vinculadas a centros de datos.

“Este segmento generó 100 millones de euros de ingresos en apenas seis meses, una cifra que ya supera en un 34% la facturación obtenida durante todo 2025”, valoran.