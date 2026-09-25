Confirmado por el BdE | Cierran los bancos de todo el país el 12 de octubre: no se podrá hacer ninguna operación presencial.

El próximo lunes 12 de octubre de 2026 será festivo en toda España con motivo de la Fiesta Nacional de España, una fecha que tendrá consecuencias sobre la actividad presencial de las oficinas bancarias.

El calendario laboral publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 17 de octubre de 2025 incluye el 12 de octubre entre las fiestas de ámbito nacional. Además, el Banco de España incorpora expresamente esa fecha entre los festivos de 2026 de sus sucursales y establece que permanecen cerradas los sábados, domingos y festivos.

Esto implica que los clientes no deben contar con la atención presencial habitual de las entidades ese lunes. Sin embargo, el festivo no supone que el sistema bancario deje de funcionar por completo: muchas operaciones podrán continuar realizándose a través de la banca digital y otros canales.

Confirmado por el BdE | Cierran los bancos de todo el país el 12 de octubre: no se podrá hacer ninguna operación presencial. Fuente: Shutterstock

Por qué cierran los bancos el 12 de octubre de 2026

El 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, está reconocido como una fiesta laboral de ámbito nacional. El Estatuto de los Trabajadores establece además que esta fecha debe respetarse como festivo nacional, mientras que el calendario laboral de 2026 publicado por la Dirección General de Trabajo la incluye para todo el territorio.

En 2026, el 12 de octubre cae en lunes, por lo que afecta directamente a una jornada que habitualmente sería laborable para las oficinas bancarias.

El propio Banco de España señala para su sede de Madrid que su horario habitual es de lunes a viernes, de 8.30 a 14.00 horas, pero especifica que permanece cerrado los sábados, domingos y festivos.

Entre los festivos de 2026 aparece expresamente el 12 de octubre. La misma fecha figura en los calendarios de otras sucursales del organismo, como Bilbao, València, Palma o Las Palmas de Gran Canaria.

Qué operaciones bancarias se podrán hacer el 12 de octubre

Que las oficinas no presten su servicio presencial habitual no significa que las cuentas queden bloqueadas durante el festivo.

Los clientes podrán seguir accediendo, con carácter general, a la aplicación móvil y la banca online de su entidad, así como utilizar cajeros automáticos para aquellas operaciones que cada terminal tenga habilitadas.

También seguirán funcionando los pagos con tarjeta y los sistemas de pagos inmediatos sujetos a la disponibilidad habitual del proveedor.

Una de las diferencias más importantes se encuentra en las transferencias. El Banco de España explica que una transferencia inmediata puede abonarse en la cuenta del beneficiario en un máximo de diez segundos y funciona las 24 horas del día, todos los días del año.

Por tanto, el hecho de que sea 12 de octubre no impide por sí mismo realizar este tipo de transferencia.

Qué pasa con las transferencias ordinarias durante un festivo

Confirmado por el BdE | Cierran los bancos de todo el país el 12 de octubre: no se podrá hacer ninguna operación presencial. (Fuente: Shutterstock)

La situación es distinta en el caso de las transferencias ordinarias.

El Banco de España recuerda que, a efectos de este tipo de operaciones, se consideran días hábiles los días del año excepto sábados, domingos y festivos. De manera general, en las transferencias SEPA el dinero debe llegar como tarde el siguiente día hábil desde que el banco receptor recibe los fondos.

Esto significa que una operación ordinaria iniciada durante el festivo puede no tramitarse con los mismos plazos de un día laborable.

El propio Banco de España advierte en sus procedimientos que, durante un festivo nacional, determinadas operaciones que requieran procesamiento no se tramitan hasta el siguiente día hábil.