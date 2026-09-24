Renta | Estas 12 comunidades permiten desgravar gastos escolares: cuánto se puede deducir en cada una (foto: Freepik)

El inicio del curso escolar supone mayores gastos para las familias, especialmente por la compra de materiales, libros de texto, uniformes y el pago de actividades educativas . Sin embargo, una parte de estos desembolsos puede descontarse en la declaración de la Renta dependiendo de la comunidad autónoma en la que resida el contribuyente.

Actualmente, son 12 las comunidades autónomas que contemplan deducciones relacionadas con gastos educativos. Entre ellas se encuentran Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Estas deducciones corresponden a los gastos realizados durante 2026 y podrán aplicarse en la declaración del IRPF de este ejercicio, que se presentará en 2027.

Cuánto se puede deducir por gastos escolares en cada comunidad

Según lo establecido por la OCU y la normativa de cada comunidad autónoma, algunas de las principales deducciones que pueden aplicarse por los gastos realizados durante 2026 son los siguientes:

Andalucía

Permite deducir el 15% de los gastos de enseñanza escolar o extraescolar de idiomas e informática, con un máximo de 150 euros anuales por descendiente. Un requisito para acceder es que la suma de las bases imposibles general y del ahorro no puede superar los 80.000 euros en declaración individual ni los 100.000 en conjunta.

Aragón

Establece deducciones por libros de texto y material escolar de Primaria y Secundaria. También, permite deducir el 25% de determinadas clases de apoyo o refuerzo, con límites que pueden llegar a 300 euros por descendiente en algunos casos.

Asturias

Permite desgravar la compra de libros de texto y material escolar de los ciclos de Primaria y ESO. Sin embargo, las cantidades dependen de los ingresos y del tipo de declaración. Pueden alcanzar los 150 euros por descendiente en declaración conjunta para familias numerosas.

Baleares

Permite deducir el 100% de lo destinado a libros de texto, aunque con un máximo general de 220 euros por hijo. Puede aumentar a 350 euros en contribuyentes específicos, como aquellos con familias monoparentales, menores de 30 años o personas con discapacidad que cumplan los requisitos.

Canarias

Incluye libros de texto, materiales didácticos, transporte, uniforme y comedor escolar, entre otros. La deducción puede alcanzar 133 euros por el primer descendiente y 66 euros por cada uno de los restantes, aunque está sujeto a límites de renta.

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Cantabria

Permite deducir el 100% de los libros de texto de enseñanzas obligatorias y el 15% de la enseñanza extraescolar de idiomas. También, establece un límite conjunto de 200 euros por unidad familiar.

Castilla-La Mancha

Comprende la adquisición de libros de texto y una deducción del 15% en algunos gastos de idiomas y refuerzos educativos. Para esta comunidad autónoma, los límites dependen de la renta y composición familiar, y puede alcanzar los 300 euros por hijo en algunos casos de familias numerosas.

Comunidad Valenciana

Establece la deducción de 110 euros por hijo en material escolar de los ciclos de Primaria, ESO o educación especial en centros públicos o concertados. Uno de los requisitos es que el contribuyente (o por defecto, su pareja) esté desempleado e inscrito como demandante de empleo.

Extremadura

Comprende la deducción de 15 euros por cada hijo o descendiente en edad de escolarización obligatoria por la compra de material escolar, cuando se cumplan los límites de renta establecidos.

Galicia

Permite deducir el 15% de lo abonado por libros de texto y material escolar de Primaria, ESO y educación especial, con un máximo de 105 euros por descendiente matriculado y determinados requisitos de renta, centro educativo y forma de pago.

Madrid

Establece la posibilidad de deducir el 15% de los gastos de escolaridad y enseñanza de idiomas y el 5% del vestuario de uso exclusivamente escolar. El límite general puede llegar a 412,40 euros por descendiente.

Murcia

Establece la posibilidad de deducir 120 euros por descendiente por la compra de material escolar y libros de texto en algunos niveles educativos. También, contempla el 15% de los gastos de aprendizaje extraescolar de idiomas extranjeros, con un máximo de 300 euros por hijo, cuando se cumplan los requisitos establecidos.

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Qué documentos es recomendable guardar para aplicar las deducciones

Para efectuar las deducciones, conviene conservar la documentación que demuestre el gasto. Si bien esto depende de la comunidad autónoma, algunas pueden exigirse facturas, recibos y justificantes bancarios .

Por ejemplo, en Cantabria, los gastos deben estar acreditados mediante factura y abonados con tarjeta, transferencia, cheque nominativo o ingreso bancario. Aragón, por su parte, exige medios de pago distintos del efectivo para algunas deducciones educativas.

Por otro lado, el hecho de recibir alguna beca o ayuda pública puede modificar la cantidad que puede deducirse en última instancia. Es por eso que resulta conveniente guardar las facturas durante todo 2026, aunque la declaración de la Renta que corresponde a estos gastos no se presente hasta 2027.