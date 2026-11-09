Para solicitar devoluciones superiores a 2000 euros, la Agencia Tributaria exige documentación adicional, como el justificante del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y, en determinados casos, un poder notarial.

La muerte de un contribuyente no implica que desaparezcan sus obligaciones tributarias ni los derechos económicos pendientes frente a la Administración. En España, los herederos pueden reclamar a Hacienda el dinero correspondiente a una devolución de la declaración de la Renta de una persona fallecida , siempre que acrediten su condición de sucesores y presenten la documentación requerida.

Para facilitar este procedimiento, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) dispone del modelo H-100, denominado Solicitud de pago de devolución a herederos, que permite gestionar el cobro de cantidades que el contribuyente tenía pendientes de recibir.

Uno de los aspectos fundamentales del trámite es el importe de la devolución. Hacienda distingue entre cantidades de hasta 2000 euros y sumas superiores, aunque este límite no representa la cantidad máxima que pueden recuperar los herederos, sino que determina los documentos que deben aportar para solicitar el pago.

Hacienda confirma que los herederos pueden reclamar la devolución de la Renta de una persona fallecida

La Agencia Tributaria establece que, cuando una persona fallece y su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) tiene un resultado a devolver, sus sucesores pueden solicitar el ingreso de esa cantidad.

Hacienda permite a los herederos reclamar las devoluciones pendientes de la Renta de una persona fallecida mediante el modelo H-100, siempre que acrediten su derecho a recibir el dinero. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Esta situación puede producirse cuando el contribuyente muere antes de recibir una devolución ya solicitada o cuando sus herederos presentan posteriormente la declaración correspondiente al ejercicio en el que se produjo el fallecimiento.

En este último supuesto, la normativa establece que la declaración del fallecido debe presentarse, por regla general, de manera individual, aunque hubiera formado parte de una unidad familiar. La excepción corresponde a los fallecimientos producidos el 31 de diciembre, cuando puede existir la posibilidad de tributación conjunta.

Además, el fallecimiento no modifica los plazos generales de presentación del IRPF. Los herederos deben realizar la declaración dentro del calendario establecido para el ejercicio fiscal correspondiente, siempre que exista obligación de presentarla.

Una vez presentada la declaración con resultado a devolver, el dinero no se entrega automáticamente a los familiares. Será necesario acreditar quiénes tienen derecho a cobrarlo y facilitar una cuenta bancaria válida para recibir el ingreso.

Para ello, Hacienda recomienda utilizar el modelo H-100, aunque su presentación es voluntaria y también puede formularse la solicitud mediante los procedimientos habilitados por la Administración.

Qué documentos exige Hacienda para devolver hasta 2000 euros a los herederos

La documentación necesaria depende principalmente de la cantidad que corresponda devolver. Para importes inferiores o iguales a 2000 euros, la Agencia Tributaria establece un procedimiento que requiere acreditar el fallecimiento y la identidad de quienes tienen derecho a recibir el dinero.

Los documentos que deben presentar los herederos son:

Certificado de defunción del contribuyente.

Libro de familia o registro electrónico acreditativo de la situación familiar.

Certificado del Registro de Últimas Voluntades.

Testamento, cuando figure en el certificado de últimas voluntades, o acta notarial de declaración de herederos.

Certificado bancario que acredite la titularidad de la cuenta en la que se realizará el ingreso.

Cuando existe un único heredero, basta con acreditar la titularidad de una cuenta bancaria a su nombre.

En cambio, si hay varios herederos y se solicita que el dinero se ingrese a uno solo, Hacienda exige una autorización escrita y firmada por todos ellos, acompañada de una fotocopia de sus documentos de identidad.

También existe la posibilidad de solicitar que la devolución se ingrese en una cuenta bancaria de titularidad conjunta de todos los herederos. La Agencia Tributaria recoge estas condiciones en su apartado oficial sobre devoluciones de la Renta de contribuyentes fallecidos.

¿Qué ocurre si Hacienda debe devolver más de 2000 euros?

El derecho a solicitar la devolución no desaparece cuando el importe supera los 2000 euros. Sin embargo, la Administración exige documentación adicional para garantizar que el dinero se entregue a las personas legitimadas para recibirlo.

En estos casos, además de los documentos que acreditan el fallecimiento y la condición de heredero, será necesario presentar el justificante de haber declarado el importe de la devolución en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Cuando existan varios herederos y quieran que una sola persona reciba el dinero, también deberán aportar un poder notarial que autorice expresamente el cobro.

Por ejemplo, si una persona fallecida tenía pendiente una devolución de 3500 euros, sus herederos podrán solicitar el importe completo. La diferencia respecto de una devolución de 1.500 euros estará en la documentación necesaria para gestionar el pago, no en la existencia del derecho a reclamarlo.

Cómo presentar el modelo H-100 para recuperar el dinero de Hacienda

La solicitud de devolución a herederos puede realizarse por internet o de manera presencial a través de los registros habilitados por la Administración.

Antes de iniciar el procedimiento, es necesario que se haya presentado la declaración de la Renta de la persona fallecida con resultado a devolver.

El límite de 2.000 euros determina los documentos necesarios para solicitar la devolución, pero no representa el importe máximo que pueden recuperar los familiares del contribuyente. Shutterstock

Para completar el trámite, los interesados deben seguir estos pasos:

Acceder a la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Localizar el modelo H-100 , Solicitud de pago de devolución a herederos. Identificar al solicitante y aportar los datos fiscales de la persona fallecida. Indicar el ejercicio al que corresponde la devolución y la cantidad pendiente de cobro. Adjuntar los documentos que acrediten el fallecimiento, la condición de heredero y la titularidad bancaria. Presentar la solicitud mediante el registro electrónico o en un registro presencial.

En el procedimiento telemático, Hacienda indica que debe aportarse el Código Seguro de Verificación (CSV) de la declaración, que permite identificar el documento presentado ante la Administración. La cantidad que finalmente se abone dependerá del resultado de la declaración y de las comprobaciones correspondientes de la Agencia Tributaria.