En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este lunes, 25 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 407,09 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,87% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin Cash y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere que la confianza en el mercado está aumentando.

La cotización de Bitcoin Cash muestra una evolución desfavorable y una rentabilidad negativa: en la última semana registró un cambio del -5.9% y en el último año una variación del -41.54%, lo que indica pérdidas para quienes mantuvieron la inversión y subraya una tendencia bajista en este periodo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

En la última semana, la volatilidad de Bitcoin Cash ha sido del 42.46%, que es menor que la volatilidad anual del 52.41%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 403,6 euros.