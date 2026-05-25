En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este lunes, 25 de mayo de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 61,54 euros, cifra que refleja una variación del 0,24% en comparación con el día de ayer.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en comparación con el euro durante los últimos dos días. Esto sugiere que el interés por el Litecoin está en aumento.

La tendencia positiva refleja un posible crecimiento en la confianza del mercado hacia el Litecoin, lo que podría atraer más inversionistas.

En la última semana, Litecoin registró un retroceso moderado del -1.64%, lo que sugiere cierta debilidad a corto plazo; sin embargo, la variación del -53.87% en el último año refleja una tendencia claramente bajista y una rentabilidad acumulada negativa significativa. En conjunto, la cotización muestra presión vendedora sostenida y elevada volatilidad, por lo que, pese a eventuales rebotes de corto plazo, el balance anual sigue siendo desfavorable.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana es de 19.18%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 53.43%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.