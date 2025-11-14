Uno de los conflictos más usuales entre propietarios e inquilinos se dirime entorno a quién asume la responsabilidad de llevar a cabo las reparaciones, reformas o arreglos necesarios de la vivienda en alquiler.

La ley de Viviendas de España contempla estos inconvenientes que pueden surgir en la propiedad, dado que pueden implicar gastos significativos y se explaya sobre los casos en los que el arrendatario tiene que hacerse cargo.

Pésimas noticias para los propietarios: desde ahora deberán pagar los arreglos de la vivienda en alquiler (Imagen: archivo)

¿Quién es responsable de los arreglos en una vivienda alquilada?

De acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), los arreglos o mejoras necesarias en una vivienda o piso arrendado son responsabilidad del propietario.

La normativa establece que el arrendador tiene la obligación de llevar a cabo estas reparaciones sin incrementar el precio del alquiler.

“Todas las reparaciones que resulten imprescindibles para mantener la vivienda en condiciones adecuadas de habitabilidad, conforme al uso acordado”, dice la ley.

No obstante, la Ley de vivienda especifica que se contemplan excepciones “en los casos en que el deterioro que requiera reparación sea atribuible al arrendatario, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 1563 y 1564 del Código Civil”.

Pésimas noticias para los propietarios: desde ahora deberán pagar los arreglos de la vivienda en alquiler. Imagen: archivo.

Obligaciones que debe cumplir un inquilino

Por su parte, los inquilinos tienen la obligación de notificar de inmediato al arrendador sobre la necesidad de realizar reparaciones. Para eso, deberán facilitar la verificación directa del estado de la vivienda, ya sea por sí mismo o a través de los técnicos que designe, conforme a lo estipulado por la ley.

Asimismo, la norma establece que las pequeñas reparaciones derivadas del desgaste por el uso ordinario del inmueble arrendado “serán responsabilidad del arrendatario”.

Por último, el Artículo 21 de la Conservación de la vivienda de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que, en los casos en que se requieran obras, la duración de las reparaciones no podrá exceder de 20 días.

Sumado a esto, si el inquilino se ve obligado a abandonar el inmueble, el propietario deberá proceder a una reducción proporcional del alquiler correspondiente.