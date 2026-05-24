Los herederos pueden eludir el pago de impuestos si en el testamento se incluye esta cláusula legal que desconoce la mayoría. Fuente: Shutterstock

En España, todos los herederos deben pagarlo para poder disponer legalmente de los bienes heredados. Esto se aplica sin importar dónde se encuentren los bienes o el lugar de residencia del fallecido.

Cuando fallece un ser querido, no solo se experimenta la angustia, sino que también surgen las responsabilidades legales. En ese momento, los herederos deben decidir si aceptan la herencia, ya que el impacto fiscal puede transformar lo que inicialmente parecía una bendición en una nueva preocupación.

De ese modo, el proceso de solicitud de una herencia está sujeto al Impuesto de Sucesiones, que grava el incremento patrimonial recibido por legado u otros títulos sucesorios.

Evaluar con precisión los activos y pasivos de una cuenta es clave antes de aceptar una herencia.(Fuente: Shutterstock)

Si los herederos no cuentan con fondos disponibles, pueden utilizar parte del dinero de la propia herencia, siempre que el testamento haya establecido que el tercio de libre disposición estará destinado a este pago.

Sucesiones: documentación necesaria para que herederos cobren

En relación a este aspecto, tal como ha establecido el artículo 8 de la Ley 29/1987, el organismo aclara: “Las entidades bancarias son responsables subsidiarias del pago de este impuesto".

El Banco de España, a través de su página web, ha proporcionado a los herederos las directrices necesarias para formalizar este proceso. En primer lugar, es imprescindible que soliciten:

El certificado de defunción del causante.

El certificado del Registro de Actos de Última Voluntad.

Una copia autorizada del testamento más reciente o, en su defecto, la declaración de herederos abintestato.

Los herederos pueden eludir el pago de impuestos si en el testamento se incluye esta cláusula legal que desconoce la mayoría. Fuente: Shutterstock

Una vez que se haya recopilado la información inicial, las entidades bancarias requieren dos documentos adicionales de suma importancia:

El documento de adjudicación y partición de la herencia.

La justificación del pago del impuesto sobre sucesiones, o la correspondiente exención.

Guía para pagar el Impuesto de Sucesiones

La acreditación del pago o la exención del impuesto constituye un requisito esencial para la disposición de los fondos. La normativa vigente faculta a las entidades bancarias a autorizar el uso de los recursos pertenecientes a la cuenta del difunto con el objetivo de satisfacer la obligación tributaria.

Para llevar a cabo el pago, es suficiente con realizar la solicitud en la entidad financiera. Una vez presentada la solicitud, el banco procederá a emitir un cheque a nombre de la Agencia Tributaria o de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Finalmente, dicho cheque se emite con cargo a los bienes del fallecido y se destina exclusivamente al pago del impuesto.

Estrategias legales para pagar menos Impuesto de Sucesiones

En circunstancias específicas, los herederos pueden evitar el pago directo del impuesto. Si el testamento incluye la cláusula que destina el tercio de libre disposición al abono del tributo, los herederos no necesitarán recurrir a sus propios recursos.

Asimismo, existen exenciones y reducciones que varían según la Comunidad Autónoma donde se administre la herencia.