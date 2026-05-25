En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este lunes, 25 de mayo de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 90.245,94 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

En los últimos días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro se ha mantenido estable.

Esto sugiere que, a pesar de la estabilidad del euro, el Bitcoin está recuperando valor en el mercado.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin registró un leve avance del 0.37%, pero en el último año acumula una variación del -33.33%, lo que refleja una evolución predominantemente bajista y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron posiciones en ese periodo; así, pese a señales de estabilización reciente, el desempeño anual sugiere pérdidas agregadas y evidencia la volatilidad inherente del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 22.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.08%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.