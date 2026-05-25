Este lunes, 25 de mayo de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 90.245,94 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.
En los últimos días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro se ha mantenido estable.
Esto sugiere que, a pesar de la estabilidad del euro, el Bitcoin está recuperando valor en el mercado.
En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin registró un leve avance del 0.37%, pero en el último año acumula una variación del -33.33%, lo que refleja una evolución predominantemente bajista y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron posiciones en ese periodo; así, pese a señales de estabilización reciente, el desempeño anual sugiere pérdidas agregadas y evidencia la volatilidad inherente del activo.
¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?
La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 22.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.08%.
Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.