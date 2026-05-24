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Una pequeña DANA (depresión aislada en niveles altos) está a punto de cambiar radicalmente el tiempo en el norte de España. Según las previsiones actualizadas, se avecinan 36 horas consecutivas de tormentas con lluvias intensas, granizo y fuertes rachas de viento que afectarán a varias comunidades del noroeste y norte peninsular.

Este episodio tormentoso, que muchos ya califican como la tormenta del año por su duración y potencial intensidad, comenzó este sábado y se extenderá hasta el domingo 24 de mayo de 2026.

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Se viene la tormenta del año que durará 36 horas y que traerá granizo y lluvias intensas: a qué zonas afectará. Fuente: Shutterstock
Se viene la tormenta del año que durará 36 horas y que traerá granizo y lluvias intensas: a qué zonas afectará. Fuente: ShutterstockFuente: ShutterstockShutterstock

¿Qué zonas afectará la tormenta?

La DANA posicionada sobre el noroeste peninsular provocará inestabilidad especialmente en las siguientes comunidades:

  • Galicia (interior, norte y comarcas gallegas)
  • Asturias (especialmente oeste y sur)
  • Cantabria (interior y sur)
  • Castilla y León (León, Palencia, Valladolid, Zamora, Burgos, Salamanca, Ávila y Soria)
  • Aragón (principalmente Pirineo y entorno de la Ibérica)
  • Cataluña (Pirineo catalán).

Durante la tarde del domingo, entre las 16 y 20 horas, las tormentas se extenderán por cinco comunidades del norte peninsular, siendo este el momento de mayor actividad.

¿Cómo estará el clima este domingo?

La jornada más inestable. Por la mañana y mediodía, tormentas intensas en interior y norte de Galicia, oeste de León y extremo suroccidental de Asturias.

Por la tarde (especialmente entre las 16 y 20 h), las tormentas se extenderán a Galicia, sur y oeste de Asturias, centro-norte de Castilla y León (incluida Soria), Pirineos de Aragón y Cataluña, y de forma más aislada al sur de Cantabria y noreste de Castilla-La Mancha.

Los modelos destacan la posibilidad de granizadas y rachas de viento muy fuertes (incluso superiores a 80-90 km/h en algunas zonas de Castilla y León y sur de Asturias).

Se viene la tormenta del año que durará 36 horas y que traerá granizo y lluvias intensas: a qué zonas afectará
Se viene la tormenta del año que durará 36 horas y que traerá granizo y lluvias intensas: a qué zonas afectaráAEMET

¿En qué zonas hay alerta por AEMET?

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos amarillos por tormentas en:

  • León, Palencia, Valladolid, Zamora, Burgos, Salamanca y Ávila
  • Interior de Cantabria, Asturias y Galicia
  • Cordillera Cantábrica.

En algunas zonas se esperan acumulados de más de 15 l/m² en una hora.

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¿Por qué se produce esta tormenta?

La DANA, aunque pequeña, se está posicionando en un entorno muy cálido previo, lo que favorece la inestabilidad. El contraste térmico y la divergencia en altura generarán nubes de tormenta que pueden organizarse localmente.

Tras estas 36 horas de tormentas, la DANA se alejará y el lunes las precipitaciones serán más aisladas en el tercio norte, con tendencia a la vuelta del calor intenso en la mayor parte del país.