Se viene la tormenta del año que durará 36 horas y que traerá granizo y lluvias intensas: a qué zonas afectará

En esta noticia
Una pequeña DANA (depresión aislada en niveles altos) está a punto de cambiar radicalmente el tiempo en el norte de España. Según las previsiones actualizadas, se avecinan 36 horas consecutivas de tormentas con lluvias intensas, granizo y fuertes rachas de viento que afectarán a varias comunidades del noroeste y norte peninsular.
Este episodio tormentoso, que muchos ya califican como la tormenta del año por su duración y potencial intensidad, comenzó este sábado y se extenderá hasta el domingo 24 de mayo de 2026.
¿Qué zonas afectará la tormenta?
La DANA posicionada sobre el noroeste peninsular provocará inestabilidad especialmente en las siguientes comunidades:
- Galicia (interior, norte y comarcas gallegas)
- Asturias (especialmente oeste y sur)
- Cantabria (interior y sur)
- Castilla y León (León, Palencia, Valladolid, Zamora, Burgos, Salamanca, Ávila y Soria)
- Aragón (principalmente Pirineo y entorno de la Ibérica)
- Cataluña (Pirineo catalán).
Durante la tarde del domingo, entre las 16 y 20 horas, las tormentas se extenderán por cinco comunidades del norte peninsular, siendo este el momento de mayor actividad.
¿Cómo estará el clima este domingo?
La jornada más inestable. Por la mañana y mediodía, tormentas intensas en interior y norte de Galicia, oeste de León y extremo suroccidental de Asturias.
Por la tarde (especialmente entre las 16 y 20 h), las tormentas se extenderán a Galicia, sur y oeste de Asturias, centro-norte de Castilla y León (incluida Soria), Pirineos de Aragón y Cataluña, y de forma más aislada al sur de Cantabria y noreste de Castilla-La Mancha.
Los modelos destacan la posibilidad de granizadas y rachas de viento muy fuertes (incluso superiores a 80-90 km/h en algunas zonas de Castilla y León y sur de Asturias).
¿En qué zonas hay alerta por AEMET?
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos amarillos por tormentas en:
- León, Palencia, Valladolid, Zamora, Burgos, Salamanca y Ávila
- Interior de Cantabria, Asturias y Galicia
- Cordillera Cantábrica.
En algunas zonas se esperan acumulados de más de 15 l/m² en una hora.
¿Por qué se produce esta tormenta?
La DANA, aunque pequeña, se está posicionando en un entorno muy cálido previo, lo que favorece la inestabilidad. El contraste térmico y la divergencia en altura generarán nubes de tormenta que pueden organizarse localmente.
Tras estas 36 horas de tormentas, la DANA se alejará y el lunes las precipitaciones serán más aisladas en el tercio norte, con tendencia a la vuelta del calor intenso en la mayor parte del país.