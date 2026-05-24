Adiós Ley de Alquileres: la nueva normativa que cambiará para siempre cómo se alquila una vivienda en la ciudad.

El Gobierno de Ciudad de México pone en marcha un padrón obligatorio para plataformas y anfitriones de alojamiento temporal a días del inicio de la Copa Mundial FIFA, con el objetivo de frenar la especulación en las rentas de corta estancia.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que tanto plataformas digitales como anfitriones tienen 30 días para registrarse en el sitio estanciaeventual.cdmx.gob.mx . Las plataformas deberán hacerlo antes del 20 de junio mediante Llave CDMX Expediente.

Adiós Ley de Alquileres: la medida, primer paso hacia una nueva legislación

El registro es, según la mandataria, el antecedente de la llamada Ley de Rentas Justas, Razonables y Aceptables. Entre los cambios que se prevén con esa normativa figura prohibir que edificios completos sean reconvertidos en alojamientos temporales y proteger a los vecinos de ser desplazados de sus viviendas.

"No queremos que durante el Mundial aumenten los precios de la vivienda de forma desproporcionada”, declaró Brugada. Shutterstock

La regulación también contempla un trato diferenciado para pequeños propietarios que rentan una parte de su vivienda, con el fin de no afectar economías familiares ni desincentivar esquemas de hospedaje de menor escala.

Quiénes deberán completar el registro

Una vez registradas, las plataformas deberán reportar los inmuebles disponibles y las noches ocupadas, exigir a los anfitriones un folio oficial antes de publicar cualquier anuncio, y entregar reportes semestrales a la Secretaría de Turismo. Los anuncios sin folio válido deberán ser bloqueados.

Los anfitriones, por su parte, deberán acreditar su identidad, la propiedad del inmueble, contar con póliza de responsabilidad civil y exhibir el folio en el lugar. Quienes registren hasta tres estancias acceden a un esquema simplificado; a partir de la cuarta, se requiere la Clave de Establecimiento Mercantil.

El Mundial como punto de quiebre

El Gobierno capitalino indicó que desplegará un equipo jurídico para prevenir irregularidades durante la Copa del Mundo y habilitará una ventanilla especializada para denunciar abusos. También anunció un acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor para supervisar el mercado de rentas temporales.

Se aleja la Ley de Alquileres: desde ahora los arrendatarios pueden hacerse cargo de los gastos de la comunidad si lo aceptan en el contrato. Freepik

“No queremos que durante el Mundial aumenten los precios de la vivienda de forma desproporcionada”, advirtió Brugada Molina.

Serán más 30 mil viviendas de la capital que se verán afectadas por estas nuevas medidas a días del Mundial 2026.

De acuerdo con el diagnóstico presentado, más de 30 mil viviendas en la ciudad están destinadas al alojamiento temporal, concentradas principalmente en alcaldías centrales, lo que ha generado presión sobre el acceso a la vivienda y el tejido de comunidades históricas.