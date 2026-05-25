En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este lunes, 25 de mayo de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,58 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha tenido una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro se ha mantenido estable. Esto sugiere un aumento en el interés por Ripple, mientras que el euro ha mostrado resistencia a cambios significativos.

En la última semana, Ripple (XRP) mostró una leve caída del -0.25%, indicando estabilidad relativa en el corto plazo; no obstante, en el último año acumula un descenso del -55.01%, lo que evidencia una tendencia bajista pronunciada y una rentabilidad negativa en horizontes largos, reflejando un mercado volátil donde los movimientos recientes no han compensado la pérdida sostenida de valor.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ripple es del 21.17 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual del 56.10 %.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.