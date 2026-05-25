En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este lunes, 25 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 2.473,92 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,34% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en comparación con el euro durante los últimos dos días. Esto sugiere que la demanda de Ethereum ha aumentado en este período.

Esta tendencia indica un posible interés creciente en el Ethereum, lo que podría influir en futuras decisiones de inversión.

En la última semana, Ethereum mostró una variación casi plana del 0.2%, lo que sugiere estabilidad reciente; sin embargo, en el último año su cotización acumula una caída del -53.39%. Esta combinación indica que, pese a un desempeño semanal prácticamente neutro, la rentabilidad anual ha sido claramente negativa, reflejando un periodo de fuerte corrección y alta volatilidad; para los tenedores durante 12 meses, el resultado ha sido adverso, con pérdidas significativas frente a su punto de partida.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 25.17%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 57.44%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.