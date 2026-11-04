Jesús Owono, del FC Andorra, durante el partido de La Liga Hypermotion 25-26 entre el FC Andorra y el Córdoba CF, disputado en el Estadi de la FAF, en Encamp, Andorra, el 14 de septiembre de 2025.

Jesús Owono se encuentra en su casa, en Andorra, después de la muerte de Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife que falleció este martes tras el choque que ambos protagonizaron durante un partido de Segunda División. El arquero del FC Andorra está profundamente afectado por lo ocurrido y permanece alejado de las redes sociales. Su club ofrece apoyo psicológico a todas las personas que lo necesiten.

De acuerdo con EL PAÍS, el guardameta se encuentra en su casa, muy afectado, y cerró sus redes sociales tras la avalancha de comentarios de odio que recibió. La prensa andorrana contó que pasó la noche posterior al partido llorando y rezando, pendiente de la evolución de De Miguel, que había sido trasladado a un hospital después del fuerte impacto. Otros medios lo describieron llorando y rezando en el vestuario.

La situación del arquero sigue siendo delicada. El presidente de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol, Venancio Tomás Ndong Micha, expresó su respaldo a Owono en una carta abierta en la que afirmó que el jugador está viviendo la situación con “una profunda aflicción y desconsuelo”. La federación lo calificó como “protagonista involuntario de este fatal lance del juego”.

Qué hizo Jesús Owono después del choque

El incidente ocurrió en los minutos finales del partido entre Tenerife y Andorra, disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Owono salió de su área a disputar un balón y chocó con De Miguel, que cayó al césped y fue atendido por los servicios médicos.

El árbitro expulsó al arquero con tarjeta roja directa en el minuto 90. En el acta, el colegiado describió la acción como un impacto brusco “con su pierna en alto” sobre un adversario y con “uso de fuerza excesiva” mientras el balón estaba en disputa. En el minuto 96, ante la gravedad de los hechos y sin mejoría en el estado del jugador, el encuentro quedó suspendido de común acuerdo entre las partes.

De Miguel, de 30 años, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Sufrió una parada cardiorrespiratoria y fue reanimado. Posteriormente quedó ingresado en la UCI y su estado empeoró durante la noche. El Tenerife confirmó su muerte el martes 3 de noviembre.

Antes de conocerse el fallecimiento, Owono había expresado su intención de disculparse en privado con la familia del futbolista y de hablar con ella antes de realizar cualquier declaración pública.

Owono cerró sus redes sociales

Tras conocerse la muerte de De Miguel, Owono cerró su cuenta de Instagram tras recibir una oleada de mensajes de odio. Durante el partido, parte del público le había gritado “asesino” mientras abandonaba el campo.

Comenzó a circular además en X un mensaje atribuido a Owono en el que supuestamente pedía perdón a la familia de De Miguel, pero se comprobó que era falso. El FC Andorra confirmó que ese comunicado no era auténtico y que la cuenta que lo difundió no pertenecía al futbolista.

Este miércoles, además, uno de sus compañeros salió públicamente en su defensa. Lautaro Spatz, defensa del FC Andorra, publicó una carta en sus historias de Instagram en la que describió a Owono como “profundamente afectado por lo ocurrido” y aseguró que quienes lo conocen saben que “jamás tendría intención de hacerle daño a nadie.

Qué se sabe de la investigación por la muerte de Jesús de Miguel

La Policía Nacional abrió diligencias a través del Grupo de Homicidios para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, que ya está bajo supervisión judicial. EL PAÍS informó de la apertura de diligencias judiciales por homicidio imprudente. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias explicaron que toda muerte sin causa natural da lugar a una investigación judicial de oficio, incluso cuando las circunstancias son accidentales.

El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, consideró “muy difícil” que el caso termine en un proceso penal, porque el impacto ocurrió durante una jugada. Antes deberá conocerse la decisión del Comité de Disciplina Deportiva, que evaluará si la acción fue peligrosa y si hubo intención de causar daño.

La apertura de estas diligencias no significa que Owono haya sido declarado culpable, y no se informó de ninguna detención. La investigación tiene además una dimensión deportiva y otra judicial. Por un lado, Owono ya fue expulsado durante el partido por la acción contra De Miguel; por el otro, las autoridades deberán determinar si existe alguna responsabilidad penal, algo que todavía no está resuelto.

Por el momento, la última información publicada sitúa a Jesús Owono en su casa, en Andorra, mientras atraviesa las consecuencias personales de la muerte de Jesús de Miguel. El arquero no realizó declaraciones públicas hasta ahora y permanece alejado de las redes sociales.