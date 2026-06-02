El mercado laboral español cerró mayo con otro hito histórico. La afiliación a la Seguridad Social superó por primera vez los 22,3 millones de personas, concretamente 22.337.806, tras sumar 231.975 nuevos ocupados durante el mes, el segundo mayor incremento registrado para un mes de mayo en toda la serie histórica.

Los datos fueron publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Al mismo tiempo, el paro registrado en las oficinas del SEPE se redujo en 36.323 personas, dejando el total de desempleados en 2.320.721, el nivel más bajo para un mes de mayo desde 2007. En el último año, el mercado laboral acumula la creación de 553.431 empleos y una reducción del paro de 134.162 personas.

Los rubros donde más creció el empleo durante mayo. Shutterstock

Qué sectores lideraron la creación de empleo en mayo

El avance del empleo en mayo fue generalizado pero especialmente intenso en hostelería, que sumó 65.772 afiliados, y en actividades administrativas y auxiliares, con 27.381 empleos más. El sistema especial agrario añadió 20.741 ocupados adicionales.

Por sexo, el empleo creció algo más entre los hombres, con 122.032 nuevos afiliados hasta los 11.738.501, mientras que entre las mujeres el aumento fue de 109.943, hasta las 10.599.305 ocupadas. Los autónomos también sumaron 15.470 afiliados, elevando su total hasta los 3.460.443.

El récord del empleo extranjero y el debate sobre la regularización

Uno de los datos que más debate ha generado es el relativo al empleo extranjero. Los trabajadores de origen extranjero afiliados a la Seguridad Social alcanzaron también un nuevo récord histórico con 3.359.548 personas, tras sumar 111.301 afiliados de media en el mes, representando ya el 15% del total de ocupados en España.

Funcas señaló que el crecimiento mensual de los afiliados extranjeros se ha acelerado de forma notable en los últimos tres meses y apuntó que ese comportamiento puede estar relacionado con la regularización de inmigrantes que antes habrían estado trabajando de forma irregular.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, pidió “prudencia” para analizar el impacto, señalando que el proceso de regularización extraordinaria aún no ha concluido. BBVA Research, por su parte, indicó que todavía no se aprecian efectos significativos del proceso de regularización en los registros de afiliación.

Cómo reaccionaron el Gobierno, los sindicatos y la patronal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, valoró los datos en redes sociales con una frase que resume la posición del Ejecutivo: “Creamos empleo de calidad, reforzamos derechos y demostramos que crecimiento económico y justicia social pueden ir de la mano”.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió que los resultados son consecuencia de decisiones concretas: “Esta buena noticia no ha caído del cielo; detrás hay políticas concretas, hay diálogo social y hay una voluntad firme de mejorar la vida de la gente trabajadora”.

Los sindicatos CCOO y UGT valoraron la evolución del mercado laboral pero alertaron de problemas estructurales que persisten: el paro de larga duración, los bajos salarios, la temporalidad injustificada, la elevada rotación laboral y la siniestralidad en el trabajo.

La patronal CEOE, por su parte, pidió reforzar las políticas activas de empleo dirigidas a los parados, ante las crecientes dificultades para cubrir vacantes en el mercado laboral pese a los niveles de desempleo.

El paro juvenil, en mínimo histórico para el mes de mayo

Entre los datos que destacan por su singularidad está la evolución del paro juvenil. Los desempleados menores de 25 años se redujeron en 4.738 personas durante mayo, dejando el total en 164.955, la cifra más baja registrada para este mes en toda la serie histórica. El desempleo femenino bajó en 20.316 personas hasta 1.404.110 mujeres, mientras que el masculino se redujo en 16.007, hasta 916.611 desempleados.

Con información de: EFE