Hoy la toca a Acciona acaparar la atención de los inversores. Tras presentar unos resultados correspondientes a 2025 en los que se destaca una ganancia de 803 millones de euros, cifra que habla de un incremento del 90,4% en comparación con el año anterior, la empresa que lidera el consejero delegado José Manuel Entrecanales sube a primera hora de la tarde poco más del 15%, revalorización que marca la mayor alza de sus títulos en año y medio. Este resultado obedece a varios factores, entre los que destacan la evolución y rentabilidad del negocio de Infraestructuras, el cumplimiento del plan de rotación de Acciona Energía, y el sólido desempeño operativo de Nordex, quizás, esto último, es lo que más sorprendió a los inversores. De la mano de estos números, el consejo aprobó llevar a la junta de accionistas un dividendo de 5,6 euros por título, lo que totaliza 310 millones de euros con cargo al ejercicio 2025. Esta cifra refleja el excelente despeño de la compañía ya que es un 6% superior a los 5,28 euros repartidos en 2024. Por ítems, el resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo alcanzó los 3.211 millones de euros, un 30,8% más, superando el rango objetivo comunicado al mercado ubicado en una franja entre 2.700 y 3.000 millones. Mientras la cifra de negocios consolidada ascendió a 20.236 millones, esto es un incremento del 5,5%. Otro dato relevante es la reducción en dos puntos porcentuales de la deuda financiera neta que se situó en 6.989 millones de euros, lo que permitió reducir la ratio deuda neta/EBITDA hasta 2,2 veces. Por su parte, la inversión bruta ordinaria fue de 2.252 millones de euros (-19,0%), de los cuales 1.437 millones correspondieron a Energía, 624 millones a Infraestructuras, 153 millones a Nordex y 39 millones a Otras Actividades. La filial de renovables del Grupo Acciona redujo su facturación en un 4,1%, al alcanzar 2.925 millones de euros, hecho que no impidió que un incremento del Ebitda de 37,7%, hasta situarse en 1.546 millones, monto que le permitió a la empresa cumplir con el objetivo comunicado al mercado. El beneficio neto también experimento un muy fuerte ascenso al alcanzar los 655 millones de euros, esto es un 83,5% más en relación a doce meses atrás. Las cifras reflejan la consolidación de las líneas estratégicas definidas: rotación de activos como parte estructural del modelo de negocio y disciplina financiera, “tras el intenso ciclo inversor acometido en ejercicios anteriores”. En total, el programa de desinversiones puesto en marcha por Acciona Energía en 2024 generó, hasta ahora, transacciones por cerca de 3.200 millones de euros. En el ejercicio se materializaron operaciones por un total de 1065 millones y se acordaron otras dos ventas adicionales, por unos 900 millones, cuyo cierre está previsto para el primer semestre de este año. También el comportamiento de la filial fue muy bien recibido por el mercado con un incremento de valorización de casi un 4%, a primera hora de la tarde. La subsidiaria alemana se consolidó en 2025 como un importante contribuidor neto a los resultados del grupo aportando 749 millones de euros, lo que explica un incremento del 59,4% a su Ebitda. El fabricante de aerogeneradores registró una cifra de negocio de 7.554 millones (+3,5%) con un margen del 9,9% en términos de contribución. La cartera total de Nordex, incluyendo proyectos y servicios, alcanzó los 16.094 millones de euros, lo que habla de un incremento del 25,9%. La cartera de proyectos ascendió a 10.122 millones (+29,7%) y la de servicios a 5.972 millones, un 20,1% más. La división de Infraestructuras de Acciona facturó 8.690 millones de euros, un 6,7% más en 2025. El Ebitda total de la división de negocio alcanzó los 801 millones (+5,1%), que se reparten entre Construcción (478 millones, +1,3%), Concesiones (160 millones, -6,3%), Agua (140 millones, +49,7%) y Servicios Urbanos y Medioambiente (24 millones, -11,3%) y con una sólida rentabilidad, 9,2% de margen de Ebitda. Dentro de Otras Actividades, destacó el buen comportamiento de Inmobiliaria, que alcanzó un Ebitda de 84 millones de euros, el doble que en 2024. Bestinver también reflejó una positiva evolución en el año, con un aumento de los activos bajo gestión, hasta los 7.661 millones de euros, lo que se traduce en un aumento del 12,8%, que redundó en un Ebitda de 55 millones de euros, un 8% más. Una prueba de que los resultados fueron mucho mejor de lo esperado está en que Bankinter incluye a Acciona entre las cotizadas europeas que presentaron mejores números. El banco destaca que el contexto de mercado favorece a compañías con visibilidad de beneficios y exposición a negocios industriales o de infraestructuras, un perfil que encaja con el posicionamiento actual de Acciona. GVC Gaesco también justifica la la reacción de Acciona dentro de un escenario general favorable para las bolsas europeas. Para la sociedad de inversión el mercado está premiando las compañías que baten expectativas, especialmente en sectores industriales y de infraestructuras. Los analistas de Renta 4 subrayan que la compañía superó ampliamente los objetivos de Ebitda y apalancamiento, en un ejercicio que califican de sólido tanto en términos operativos como financiero. El banco de inversión español pone énfasis en la excelente evolución de Nordex, cuya contribución al Ebitda del grupo ha sido uno de los principales motores de crecimiento en 2025, junto con la división de Infraestructuras. Banco Sabadell destaca que los resultados de 2025 estuvieron por encima de lo esperado y superaron los objetivos del ejercicio, con especial apoyo de Nordex, Infraestructuras e Inmobiliaria. Para Bankinter, las noticias son positivas en resultados, guías, apalancamiento, dividendo y evolución de carteras. Destaca que el Ebitda total creció un 31% y el Ebitda ex plusvalías un 9%, con Nordex (+59% en contribución al Ebitda) e Infraestructuras como principales motores.