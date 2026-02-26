Los títulos de la multinacional española de defensa y tecnología, Indra, suben a primera hora de la tarde casi un 22%, tras presentar ayer, luego del cierre del mercado, los resultados 2025 con unos números de escándalo. La compañía registró un beneficio neto de 436 millones de euros, un 57% más. Sus ingresos se elevaron un 13%, hasta 5457 millones y anticipó que este año superarán los 7000 millones. El flujo de caja libre alcanzó los 375 millones. En cuanto a los accionistas, también participan de la fiesta ya que Indra elevó el dividendo hasta 0,30 euros por acción. Con estas cifras sobre el papel, Indra comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valorees (CNMV) que superó todos sus objetivos en 2025, por lo que fijó para 2026 unas metas muy por encima de los del Plan Estratégico leading the future 2024-2026. Lo cierto es que la avalancha de órdenes de compra coloca a Indra en el camino que la puede llevar a su mayor subida desde 2015. La acción superó el techo de 62 euros por unidad, al estar comercializándose a 63,13 euros. Tanta euforia en el parqué la explica sin medias tintas Javier Cabrera, analista de XTB: “Las cuentas de Indra destrozaron todas las previsiones”. Renta 4 va en la misma línea al afirmar sus analistas que “los resultados superaron ampliamente las previsiones y muestran unas tasas de crecimiento nunca vistas anteriormente en Indra, gracias al fuerte impulso de la división de Defensa”. En tanto, el experto del banco de inversión español, Iván San Félix, añade que “la guía de 2026 es superior a nuestras previsiones apoyada por el fuerte aumento de la contratación y cartera de pedidos”. También los analistas de JPMorgan destacan que las cifras publicadas por la compañía que preside Ángel Escribano superan unas expectativas que ya eran bastante exigentes por parte del mercado. Para el experto de Bankinter, Carlos Pellicer Vercher, “las cifras baten las expectativas y las guías 2026 se sitúan por encima de lo esperado por nosotros. Por divisiones, Minsait es la que mejor comportamiento muestra y es la que explica que la compañía supere las expectativas. Además anunció que cierra el proceso de venta de Minsait Payments”. Sin embargo, Vercher dice que en Defensa, aunque los ingresos siguen creciendo con fuerza, “el margen EBIT se contrajo en 240 puntos básicos”, hecho que atribuye al aumento de contratación para cumplir con las entregas vinculadas a los Programas Especiales de Modernización. Además, destaca, que la compañía anunció el cierre del proceso de venta de Minsait Payments. En Banco Sabadell valoran que las cuentas fueron “mejores en todas las líneas”, con un EBIT de 517 millones de euros en 2025, un 18% más que en 2024 y por encima de sus estimaciones (+12,6%) y del consenso (+13,4%). Pese a la euforia, y al tono positivo que la alimenta, la mayoría de los analistas optan por la cautela a la hora de hacer públicas sus valoraciones. Bankinter mantiene la recomendación en ‘neutral’, con un precio objetivo de 53,2 euros, al considerar que la situación a nivel de gestión sigue siendo confusa en torno a la posible fusión con EM&E, sobre la que la compañía apenas ofreció detalles y se limitó a confirmar que “siguen trabajando en la operación”. Renta 4, tras recordar los resultados, destaca el fuerte crecimiento de la contratación (+139% en 2025) y el avance de la cartera hasta un máximo histórico de 16.083 millones de euros, lo que ofrece una elevada visibilidad para los próximos ejercicios. Mantiene recomendación y precio objetivo en `revisión´. Los analistas de Banco Sabadell rompen la cautela mantienen la recomendación de ‘sobreponderar’ y sitúan el precio objetivo bajo revisión al alza. Fundamentan su decisión en que Indra superó su guidance de 2025 e incrementó los objetivos de 2026 por encima de sus previsiones y del consenso. Ruptura a la que se suma Bernstein, que reitera su recomendación de ‘sobreponderar’ para Indra y eleva el precio objetivo de 57 a 69 euros por acción. Esta valoración, que de alcanzarse supondría pulverizar sus máximos, se traduce en un potencial alcista del 15% frente a la cotización actual.