Tras seis años de pintar su cuenta de resultados con rojo, Renfe logró finalmente presentar un balance con beneficios. La empresa ferroviaria cerró 2025 con una ganancia superior a los 50 millones de euros, gracias especialmente, al crecimiento de los ingresos de su división de transporte de Viajeros, principal motor de la actividad del grupo, cuya cifra de negocio se elevó un 18,9% hasta los 2000 millones, logrando un beneficio un neto de 70,2 millones, número muy por encima de los 5,4 millones del año anterior. La mala noticia provino de la división Mercancías donde perdió 44,8 millones de euros. Este balance, aun pendiente de informe de auditoría, que muestra un resultado positivo por primera vez desde 2019, año previo a las medidas de restricción de la movilidad adoptadas debido a la pandemia por Covid 19, registra ingresos totales del grupo en torno a 4480 millones de euros, un 2,5% más que durante el conjunto del año 2024. El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 528,6 millones de euros, una cifra notablemente superior a la del año anterior, cuando se situó en 469,5 millones. La empresa atribuye este avance a un mayor impulso de los ingresos procedentes de la actividad comercial y de una mayor eficiencia en la gestión. Lo cierto es que las ganancias de este ejercicio permiten a Renfe disponer de una mayor solidez financiera para abordar nuevas inversiones, renovar y ampliar su flota de trenes. En este último punto, hay que destacar que Renfe pondrá en marcha en las próximas semanas el proceso de compra de una treintena de trenes de alta velocidad, aplazado por el accidente de Adamuz (Córdoba). Por otra parte, el beneficio obtenido en el ejercicio pasado le permitirá a la empresa seguir mejorando la calidad de su oferta comercial, modernizar sus sistemas de mantenimiento y garantizar la movilidad tanto en las principales ciudades como en las zonas rurales, con una clara vocación de servicio público. Otro dato de relevancia indica que Renfe es hoy el único operador de alta velocidad en España que logra cerrar el ejercicio con beneficios, mientras que el resto de las compañías del sector (Iryo y Ouigo) continúan en números rojos. Durante 2025, Renfe transportó a más de 531 millones de personas en todos sus servicios (AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Cercanías, Media Distancia, Ancho Métrico y Avant), lo que supone la segunda mayor cifra histórica, sólo superada por la de 2024, en la que se subieron a sus vagones 535 millones de viajeros. A esta cifra se suman las cerca de 10 millones de personas que viajaron en Haramain (la línea de alta velocidad entre La Meca y Medina, Arabia Saudí) durante 2025. Este servicio internacional está operado desde octubre de 2018 por Renfe. Estos registros positivos de demanda se deben, principalmente, al aumento del 6% en Alta Velocidad y Larga Distancia durante el año pasado, hasta alcanzar la cifra de más de 37 millones de viajes, lo que sitúa a Renfe como empresa líder en todos los corredores de esta modalidad. En cuanto a los servicios públicos, cabe destacar que desde el 1 de julio de 2025 se puso fin a la gratuidad tanto en Media Distancia como en Cercanías, medida que estaba en vigor desde septiembre del año 2022 y que fue sustituida por otras acciones destinadas a potenciar la movilidad sostenible, que fueron prorrogadas y seguirán vigentes durante todo el año 2026. Esta filial concluyó el ejercicio con unos ingresos de 597,5 millones de euros, lo que representa un aumento del 2,2% con respecto a 2024. No obstante, explica la empresa que preside Álvaro Fernández Heredia, el incremento de los costes, ligados, en parte, al encarecimiento de materiales y servicios, condicionó la cuenta de resultados de esta división, que finalizó el año con un resultado negativo de 2,3 millones. “En cualquier caso, esta cifra mejora las previsiones presupuestadas para este ejercicio, que se situaban en un resultado negativo de 3,3 millones”, matiza. Mientras tanto, Renfe Alquiler de Material Ferroviario afianzó su contribución a los resultados del grupo, con un beneficio neto de 5,2 millones de euros, respaldado por el incremento de los ingresos derivado del buen comportamiento de la actividad comercial asociada al alquiler de material a terceros. Finalmente, Renfe Proyectos Internacionales cosechó unos ingresos superiores a los 20 millones de euros. La evolución de sus resultados se enmarca en la estrategia del grupo orientada a reforzar su presencia internacional y a aprovechar oportunidades de crecimiento en nuevos proyectos ferroviarios.