El Gobierno español invierte 1000 millones de euros para comprar municiones, misiles, sistemas de artillería y drones.

La Comisión Europea ha dado luz verde al plan de España para invertir unos 1000 millones de euros para realizar compras conjuntas de material militar dentro del instrumento bautizado como SAFE, que permitirá movilizar hasta 150.000 millones en créditos concedidos a los países del club comunitario.

La jefa del Ejecutivo comunitario, Úrsula von der Leyen, anunció este jueves en una rueda de prensa en Chipre que la institución aprobó la víspera un total de ocho planes (los de Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Croacia, Chipre, Portugal y Rumanía) y pidió finalizar con urgencia el procedimiento para su aprobación formal.

La Comisión Europea estima que podrá realizar los primeros pagos en marzo de este año. Todos los detalles.

“Fue aprobado en el colegio (de comisarios) y ahora es urgente que el Consejo (los Estados miembros) aprueben estos planes para permitir un desembolso rápido”, expresó la alemana acompañada del presidente de Chipre, Nijos Christodoulides, en una comparecencia que marca el inicio de la presidencia de turno de la UE que ostenta la isla mediterránea durante este semestre.

Los Estados miembros disponen ahora de un plazo de cuatro semanas para adoptar estas estrategias de inversiones y, una vez superado este paso, la Comisión podrá finalizar los acuerdos de préstamo con cada capital.

Bruselas da luz verde al plan de España para invertir 1000 millones en defensa

El Ejecutivo comunitario estima que podrá realizar los primeros pagos en marzo de este año y destacó que estos fondos “darán un impulso vital a capacidades estratégicas allí donde son más necesarias”.

La Comisión ha respaldado los planes de ocho de los 19 países que han solicitado préstamos con cargo al instrumento SAFE. En total, este primer grupo de estrategias aglutina alrededor de 38.000 millones de euros de los 150.000 millones que ofrece la herramienta a las capitales europeas.

Bruselas desveló en septiembre del pasado año una asignación provisional de los fondos por países que contemplaba 1.000 millones de euros para España y en la que los mayores beneficiados son Polonia (43.734 millones de euros), Rumanía (16.680 millones), Francia (16.216 millones) e Italia (14.900 millones).

Por contra, los que recibirán menores cantidades son Dinamarca (46,8 millones de euros) y Grecia (787,7 millones), seguidos de Finlandia y España (1.000 millones para cada uno).

En qué invertirá España el dinero

El Consejo Europeo ha establecido una jerarquía de las distintas secciones aptas para la inversión, al clasificar los productos de defensa en dos grandes categorías. La primera comprende munición, misiles, sistemas de artillería, equipamiento de combate terrestre, protección de infraestructuras críticas, ciberdefensa y movilidad militar.

La segunda incluye sistemas de defensa aérea y antimisiles, capacidades marítimas, drones, sistemas estratégicos y tecnología espacial, y estará sujeta a requisitos más exigentes. En ambos casos, se establece la obligación de destinar al menos el 65% de la inversión a empresas del bloque comunitario y de países asociados.

