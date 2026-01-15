Los sindicatos exigen el aumento del SMI ante la situación favorable de la economía y las empresas.

UGT ha comentado los datos de inflación conocidos este jueves y ha demandado un aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) porque lo considera “justo” y “coherente” ante esta situación de “bonanza” de la economía y las empresas.

Según un comunicado, el sindicato cree que, aunque la inflación de 2025 ha vuelto ser moderada (2,9%), se han encarecido los bienes y servicios que cubren necesidades vitales como son los alimentos (2,1%) o la energía (3,5%), lo que dificulta la situación económica de aquellos hogares con rentas más bajas.

Es por ello que UGT recuerda que, pese a que se hayan logrado a través de la negociación colectiva subidas salariales medias del 3,5% (ocho décimas por encima de la inflación promedio), un mayor crecimiento del SMI sigue siendo necesario para fortalecer el crecimiento de la actividad económica .

Además, estos incrementos salariales han sido absorbidos en muchas ciudades por el encarecimiento de los precios del alquiler, por lo que el sindicato afirma que reequilibrar el precio de la burbuja inmobiliaria al de los salarios tiene que ser una prioridad en 2026.

La propuesta del Gobierno de elevarlo un 3,1%, hasta 1.221 euros al mes (en 14 pagas), y de mantener que quienes lo cobren no paguen el IRPF es una medida “excepcional” y “temporal” que solo retrasa un debate importante sobre cuánto debería ser el SMI y si debería pagar impuestos dentro de un sistema más justo y progresivo, dice UGT.

