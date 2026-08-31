Oficial | La Seguridad Social paga hasta 147,60 euros extra al mes por tener hijos: qué pensionistas pueden cobrarlo (foto: ChatGPT)

La Seguridad Social en España contempla un complemento económico que permite incrementar determinadas pensiones contributivas por haber tenido uno o más hijos. En 2026, la ayuda alcanza los 36,90 euros mensuales por cada hijo o hija y puede llegar hasta los 147,60 euros al mes.

Se trata del complemento para la reducción de la brecha de género, una prestación que sustituyó en 2021 al antiguo complemento de maternidad. Su objetivo inicial fue compensar el impacto que el cuidado de los hijos puede producir sobre la carrera profesional y, posteriormente, sobre la cuantía de la pensión.

Tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 15 de mayo de 2025, la Seguridad Social establece que el complemento debe aplicarse a los hombres en los mismos términos que a las mujeres, por lo que dejaron de exigirse a los padres los requisitos adicionales que existían anteriormente.

Qué pensionistas pueden cobrar el complemento por hijos de la Seguridad Social

Pueden beneficiarse hombres y mujeres que hayan tenido uno o más hijos y sean titulares de una pensión contributiva reconocida a partir del 4 de febrero de 2021. La Seguridad Social incluye las pensiones de jubilación, incapacidad permanente y viudedad.

En el caso de la jubilación, también puede reconocerse junto con la jubilación anticipada, pero queda excluida inicialmente la jubilación parcial. Cuando el beneficiario pase posteriormente de esta modalidad a la jubilación plena, podrá acceder al complemento si reúne los requisitos correspondientes.

El derecho por cada hijo se reconoce al progenitor que lo solicite siempre que el otro no lo esté percibiendo. Si ambos lo solicitan o uno ya lo tiene reconocido, corresponde a quien tenga la pensión pública de menor cuantía. En caso de igualdad, se concede a quien haya solicitado primero la pensión que genera el derecho.

Cuánto paga la Seguridad Social por cada hijo en 2026

Para este año, la cuantía quedó establecida en 36,90 euros mensuales por hijo, con un límite máximo de cuatro. Esto permite que la cantidad aumente progresivamente según el número de hijos del pensionista.

Así quedan los importes mensuales en 2026:

1 hijo : 36,90 euros al mes.

2 hijos : 73,80 euros al mes.

3 hijos : 110,70 euros al mes.

4 o más hijos: 147,60 euros al mes.

Los propios datos estadísticos de la Seguridad Social para 2026 confirman estos cuatro tramos. Además, el importe del complemento no se computa para aplicar el límite máximo de las pensiones contributivas ni para determinar el derecho a complementos por mínimos.

El complemento se abona junto con la pensión correspondiente y cuenta también con dos pagas extraordinarias, que se devengan con las mensualidades de junio y noviembre.

Oficial | La Seguridad Social paga hasta 147,60 euros extra al mes por tener hijos: qué pensionistas pueden cobrarlo (foto: Shutterstock)

Cómo solicitar el complemento para la reducción de la brecha de género

El complemento puede solicitarse junto con la pensión de jubilación, incapacidad permanente o viudedad. Su gestión y reconocimiento corresponde, con carácter general, al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

El trámite puede realizarse de forma telemática a través del portal de prestaciones de la Seguridad Social, tanto con identificación electrónica como sin ella. También existe la posibilidad de gestionarlo presencialmente en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social mediante cita previa.

Una vez reconocido, el complemento comienza a tener efectos económicos desde la fecha correspondiente a la pensión que genera el derecho, aunque existen reglas específicas en algunos supuestos, especialmente para hombres cuyas pensiones fueron causadas antes de la sentencia europea de mayo de 2025.