Pedro Sánchez se encontró en la Universidad de Harvard con preguntas alejadas del asunto central de la conferencia que había acudido a impartir. Tras hablar sobre el poder de los grandes empresarios tecnológicos y sus efectos sobre la democracia, estudiantes de la institución estadounidense le interrogaron por la corrupción en España, las causas judiciales relacionadas con su esposa y su hermano, el espionaje con Pegasus, el Sáhara Occidental y Venezuela.

El acto se celebró el jueves 24 de septiembre en la Harvard Kennedy School. La propia universidad lo anunció bajo el título “The Technoligarch Threat to Democracy” y programó, además del discurso del presidente español, una conversación posterior.

Fue durante el turno de preguntas cuando la conversación pasó de los riesgos de las grandes plataformas tecnológicas a varios de los asuntos políticos que han marcado la actualidad española.

Captura de pantalla tomada de un video difundido por Pool Moncla que muestra al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez siendo entrevistado. Fuente: EFE Fuente: EFE Pool Moncla

¿Qué respondió Sánchez en Harvard sobre la corrupción y las causas de su esposa y su hermano?

Uno de los estudiantes preguntó a Pedro Sánchez por las causas judiciales relacionadas con su esposa y su hermano y las vinculó en su intervención con la cuestión de la corrupción. También mencionó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

El presidente respondió diferenciando los casos de corrupción que han afectado a su Gobierno o a su partido de los procedimientos relacionados con miembros de su familia.

Sánchez reconoció que ha habido casos de corrupción y sostuvo que, ante esas situaciones, cualquier Ejecutivo debe ofrecer una respuesta efectiva. El Gobierno ha defendido también públicamente en otras intervenciones que las investigaciones judiciales deben abordarse respetando la presunción de inocencia.

Sin embargo, rechazó que las causas de su esposa y su hermano deban calificarse del mismo modo.

“Esos no son casos de corrupción ni escándalos. Esos son otros asuntos, y, para mí, la oposición y algunas asociaciones de extrema derecha han cruzado ciertas líneas rojas que me llevan a una reflexión”, afirmó, según la información de EFE.

Sánchez aseguró que ejercer como presidente permite hacer muchas cosas por el país, pero señaló que considera difícil asumir lo que describió como ataques de carácter personal.

“Y es mucho más difícil porque un joven estudiante como tú ya los condena, porque dices que mi hermano y mi esposa son culpables y eso no es justo porque no lo son”, respondió al estudiante.

A continuación añadió que, a su juicio, se trata de “otro asunto que lleva a la política sucia, pero no a la corrupción”.

Pegasus vuelve a escena: qué dijo Sánchez sobre el espionaje a su teléfono

Otra de las preguntas se centró en Pegasus, el programa con el que fueron infectados los teléfonos móviles de Sánchez y de miembros de su Gobierno.

El estudiante preguntó concretamente si aquel episodio pudo tener alguna relación con el cambio de posición de España respecto al Sáhara Occidental.

Sánchez confirmó que se produjo el ataque con Pegasus, pero recalcó que no se conoce quién estuvo detrás del espionaje. Explicó asimismo que el caso fue denunciado y que se abrió una investigación.

El presidente rechazó que sus decisiones políticas respondan a una situación de dependencia derivada de aquel episodio. Defendió que puede ser criticado por sus decisiones como jefe del Ejecutivo, pero negó que su actuación esté condicionada de forma contraria a lo que considera los intereses de España.

Por tanto, Sánchez no atribuyó en Harvard el espionaje con Pegasus a Marruecos ni dio por demostrada una conexión entre ese episodio y la política española sobre el Sáhara Occidental.

¿Qué dijo Sánchez sobre el Sáhara Occidental?

Tras la pregunta sobre Pegasus, el presidente defendió también la política seguida por España respecto al Sáhara Occidental.

Según el relato de EFE, Sánchez vinculó la posición española con el marco de Naciones Unidas y defendió una solución de autonomía para el territorio. También destacó la contribución española a la ayuda humanitaria destinada a la población saharaui.

La cuestión es especialmente sensible porque el vínculo entre el espionaje con Pegasus y el posterior cambio de posición del Gobierno español sobre el Sáhara ha sido objeto de controversia política.

En Harvard, Sánchez rechazó esa relación y aseguró que no debería tener que responder a informaciones que considera falsas. También emplazó a quien disponga de pruebas sobre una eventual conexión a hacerlas públicas.

Harvard. Fuente: Kris Snibbe, fotógrafo oficial de la Universidad de Harvard. Fuente: Features Kris Snibbe

Venezuela y Zapatero, otra de las preguntas a Sánchez en Harvard

La política española hacia Venezuela fue otro de los temas planteados por los estudiantes. Una pregunta hizo referencia también a la relación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con el país latinoamericano.

Sánchez defendió la posición del Ejecutivo español y aseguró que España no reconoció los resultados electorales proclamados a favor de Nicolás Maduro.

El presidente sostuvo además que España ha defendido la celebración de elecciones libres y recalcó que corresponde a los propios venezolanos decidir el futuro político de su país.

La pregunta llegó después de que Sánchez hubiera dedicado la parte central de su intervención en Harvard a un asunto diferente: la concentración de poder de los grandes empresarios tecnológicos y los riesgos que, a su juicio, esa situación supone para las democracias. Esto, en linea con lo que Harvard presento: una conversación sobre “The Technoligarch Threat to Democracy”.