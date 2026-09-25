Las mascotas tienen diversas formas de comunicarse con sus cuidadores a través de signos o comportamientos específicos. Por ejemplo, los perros suelen buscar información en sus dueños o tutores durante los paseos. Si bien este comportamiento puede pasar desapercibido para algunos, existe una explicación detrás de la conducta de los canes.

En este contexto, el entrenador canino Juan Manuel Liquindoli explica los significados de los comportamientos de las mascotas en videos publicados a través de sus redes sociales (@filosofia.animal), donde comparte consejos para que los tutores de perros puedan comprender las conductas y necesidades de estos animales.

De esta forma, el especialista subraya que el hecho de que los perros alternen la mirada entre el camino y sus dueños no es casual, ya que puede funcionar como una forma de buscar información y comunicarse con la persona con la que están compartiendo el paseo.

Qué dice Juan Manuel Liquindoli sobre este comportamiento de los perros

“Los perros utilizan la mirada para comunicarse con nosotros de una forma extraordinaria. Los estudios sobre cognición canina muestran que usan a las personas como referencia social o fuente de ayuda”, sostiene el experto en un vídeo publicado en Instagram.

Este fenómeno se conoce como referencia social y consiste en utilizar la información emocional que proporciona otra persona para interpretar una situación nueva o ambigua y decidir cómo actuar. Este comportamiento ha sido analizado en diferentes investigaciones sobre cognición canina.

Juan Manuel Liquindoli, entrenador canino: “Los perros utilizan la mirada para comunicarse con nosotros” (foto: Magnific) Magnific

Una de ellas, publicada en la revista científica PLOS ONE, estudió el comportamiento de perros domésticos frente a un objeto desconocido mientras su dueño o una persona extraña transmitían una reacción positiva o negativa. Los investigadores comprobaron que la mayoría de los animales dirigía miradas referenciales hacia la persona que actuaba como fuente de información.

Además, Liquindoli explica que distintas investigaciones analizaron cómo reaccionan los perros a objetos desconocidos cuando están acompañados por una persona. El especialista subraya que la mayor parte de los animales alternó la mirada entre el objeto y la persona, en lugar de observar solamente el estímulo desconocido.

Según explicó en el vídeo, en estos casos los animales “no estaban mirando por casualidad, sino que buscaban información”.

Juan Manuel Liquindoli, entrenador canino: “Los perros utilizan la mirada para comunicarse con nosotros” (foto: Magnific) Magnific

Juan Manuel Liquindoli explicó por qué los perros miran a sus dueños durante los paseos

El experto ha explicado que los perros pueden interpretar las reacciones emocionales de sus tutores para decidir cómo actuar frente a una situación desconocida.

En los experimentos analizados, cuando el dueño transmitía una reacción positiva frente al objeto, los perros tendían a acercarse y permanecer más tiempo próximos a él. Por el contrario, cuando recibían una señal negativa, tardaban más en aproximarse e interactuar con el estímulo.

De esta manera, el entrenador canino considera que la clave está en el vínculo que el perro tiene con su cuidador. “No solo observan a sus humanos, sino que utilizan esa información para decidir qué hacer”, afirmó.

“Los perros pueden utilizar nuestras reacciones emocionales como información para interpretar situaciones nuevas. Eso parece estar profundamente influenciado por el vínculo que construyen con nosotros”, explica el experto.

La investigación publicada en PLOS ONE también encontró diferencias dependiendo de si la persona que proporcionaba las señales era el dueño o un desconocido.

Aunque los perros realizaron miradas referenciales hacia ambos, los cambios de comportamiento asociados a las señales positivas o negativas fueron más claros cuando el dueño actuaba como fuente de información. De esta forma, los propios investigadores señalaron que la relación entre el perro y la persona puede influir en esta regulación del comportamiento.