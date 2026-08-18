Confirmado | La Seguridad Social cambia las reglas desde septiembre para quienes cobren estas prestaciones (Fuente: ChatGPT).

Las personas que soliciten o cobren determinadas prestaciones por incapacidad en España deberán adaptarse a un cambio en el sistema de notificaciones de la Seguridad Social a partir del próximo 1 de septiembre de 2026.

Esto se debe a que el organismo amplió los colectivos obligados a recibir sus comunicaciones por medios electrónicos mediante la Orden ISM/541/2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 1 de junio de 2026. La normativa entrará en vigor tres meses después de su publicación.

Sin embargo, esta nueva disposición no significa que desaparezcan por completo las notificaciones tradicionales en papel. La propia orden mantiene determinados supuestos en los que la Administración podrá utilizar medios no electrónicos.

La modificación ampliará así el número de personas que deberán consultar las comunicaciones a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS), aunque también habilita mecanismos de asistencia para quienes tengan dificultades para utilizar los medios digitales.

¿A quiénes afecta el nuevo sistema de notificación de la Seguridad Social?

La actualización afectará principalmente a las personas físicas que sean solicitantes o perceptoras de prestaciones por incapacidad temporal. También se aplicará cuando la notificación o comunicación se refiera a prestaciones por incapacidad permanente o a lesiones permanentes no incapacitantes.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, justificó esta decisión al considerar que se trata de personas generalmente incorporadas al mundo laboral o profesional, donde existe un amplio uso de dispositivos electrónicos.

Confirmado | La Seguridad Social cambia las reglas desde septiembre para quienes cobren estas prestaciones (Fuente: EFE). EFE

Cuando exista una nueva comunicación, la Seguridad Social enviará un aviso al dispositivo electrónico que el interesado haya facilitado previamente, junto con un enlace para acceder a la notificación disponible en la Sede Electrónica.

De esta forma, el objetivo es agilizar los procedimientos administrativos y reducir los retrasos que pueden producirse con las notificaciones postales, especialmente en los trámites relacionados con prestaciones por incapacidad.

¿Qué pasa si una persona no puede acceder a las notificaciones electrónicas?

La Orden ISM/541/2026 contempla diferentes excepciones para evitar que el cambio provoque situaciones de indefensión. Una de ellas se aplica cuando la entidad gestora no dispone de datos de contacto electrónico para avisar al interesado de que tiene una notificación disponible.

Asimismo, la Administración podrá seguir practicando una comunicación por medios no electrónicos cuando la persona comparezca espontáneamente en un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social y solicite recibirla personalmente en ese momento.

La normativa también permite que un empleado público realice directamente la notificación cuando resulte necesario para garantizar la eficacia del procedimiento o cuando la actuación requiera inmediatez.

Además, quienes tengan dificultades para utilizar los medios digitales podrán acudir presencialmente a un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social. Allí podrán recibir asistencia de un funcionario para acceder correctamente a la Sede Electrónica.

¿Por qué cambia la Seguridad Social su sistema de notificaciones?

La Seguridad Social ha explicado que las notificaciones electrónicas permiten poner la información a disposición de los ciudadanos de forma más rápida y segura, además de reducir los costes y los problemas asociados al envío de documentación por correo postal.

Este aspecto resulta especialmente relevante en ciertos procedimientos de incapacidad temporal, ya que existen casos en los que el cobro de la prestación se mantiene hasta que se notifica una resolución de alta médica o la denegación de una incapacidad permanente.

Confirmado | La Seguridad Social cambia las reglas desde septiembre para quienes cobren estas prestaciones (Fuente: ChatGPT). ChatGPT

Según recoge la orden, los retrasos derivados de las comunicaciones postales podían provocar que algunas prestaciones se mantuvieran durante varios días después de que ya no correspondiera su percepción.

El cambio comenzará a aplicarse el 1 de septiembre de 2026, fecha a partir de la cual los nuevos colectivos incluidos en la normativa quedarán obligados a recibir estas comunicaciones por medios electrónicos.