La AEMET alerta de tormentas fuertes este fin de semana en España: 48 horas de lluvia y vientos azotarán el sureste del país.

España afronta un fin de semana de contrastes en el que, pese a la llegada de las altas presiones, la lluvia seguirá siendo protagonista en varias zonas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé chubascos y tormentas fuertes en Baleares y el litoral mediterráneo, además de precipitaciones en el Cantábrico.

El motivo de esa inestabilidad, según la AEMET, es que el mar mantiene una temperatura por encima de lo habitual, lo que aumenta las posibilidades de que se desencadenen chubascos y tormentas o episodios de lluvias intensas en el este del país, aunque el resto de la Península tienda a estabilizarse.

Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock). Shutterstock

Dónde lloverá este fin de semana

El foco de las precipitaciones estará en dos zonas bien diferenciadas. Por un lado, en Baleares y el litoral mediterráneo, donde la AEMET advierte de que aún es probable que se produzcan chubascos y tormentas fuertes, con cielos de intervalos nubosos.

Por otro lado, en el Cantábrico, donde el paso de un frente dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles. En el resto de la Península se esperan cielos con nubes medias o despejados, y en Canarias, intervalos de nubes en el norte de las islas y cielos despejados en el sur. Son probables, además, las brumas y los bancos de niebla matinales en zonas altas del tercio norte y en el sureste.

Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo estarán las temperaturas

El otro elemento destacado del fin de semana serán las temperaturas, que reflejarán ese punto intermedio entre el verano que se resiste y el otoño que se acerca. Según la AEMET, las máximas subirán ligeramente en la Península y bajarán en los archipiélagos.

Las mínimas apenas cambiarán, con algunos ascensos en la meseta norte y descensos en la mitad sur y los archipiélagos. Como primer aviso del cambio de estación, se esperan incluso heladas débiles en las zonas altas de los Pirineos, un contraste con el calor que aún domina buena parte del país.

El viento, otro protagonista del cambio

El viento completará este ambiente de transición hacia el otoño. La AEMET prevé viento moderado en los litorales: del noroeste en el Cantábrico y Galicia, tramontana en el Ampurdán y Menorca, del este en el resto del Mediterráneo y el Estrecho, y del suroeste en el golfo de Cádiz.

En el interior, el viento será flojo o moderado, de componente norte en la mitad norte y variable en la sur. En Canarias soplará del norte, moderado y con algún intervalo fuerte. En conjunto, un fin de semana que demuestra que el verano aún no ha terminado, aunque el otoño esté cada vez más cerca en el calendario.