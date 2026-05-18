La subida del coste de la vivienda, la presión de los alquileres y la reducción en el importe de ciertas pensiones han complicado la vida de miles de jubilados mayores. Debido a que muchos pensionistas pueden ser considerados vulnerables, las autoridades gubernamentales han decidido activar un complemento económico de 525 euros. Año tras año, los españoles que dependen de una pensión no contributiva se enfrentan con el alza de precios y los costes de vivienda. Ante esa realidad, algunas comunidades empiezan a implementar medidas para reducir el impacto de la falta de recursos económicos. Este refuerzo anual beneficiará a quienes reciben una pensión no contributiva de jubilación o invalidez, vivan en régimen de alquiler y cumplan una serie de requisitos específicos. Se trata de una ayuda que busca compensar los gastos de vivienda en un contexto de fuerte inflación y subida de alquileres. El complemento fue anunciado por la administración autonómica del IMSERSO, en el marco de un plan diseñado para apoyar a pensionistas en situación de vulnerabilidad. Está destinado exclusivamente a aquellos que reciben una pensión no contributiva, ya sea por jubilación o por invalidez y residen en un inmueble alquilado. Adicionalmente a estos requisitos fundamentales, para poder acceder a la asistencia, los jubilados deberán satisfacer otras condiciones complementarias: La asistencia de 525 euros anuales, equivalente a 43,75 euros mensuales, podrá ser abonada en un solo pago anual o en pagos fraccionados, conforme a lo que estipule la normativa vigente. El IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) será el organismo responsable de la gestión de esta medida. En particular, llevará a cabo la verificación de los contratos de arrendamiento, la residencia común y el cumplimiento de los requisitos previos a la autorización del pago. El Gobierno regional estima que esta ayuda beneficiará a aproximadamente 2500 pensionistas madrileños. Esta iniciativa se suma al complemento estatal vigente desde 2007 para aquellos pensionistas que no poseen vivienda en propiedad y que residen en alquiler, que algunas personas ya están recibiendo. La estrategia política subyacente al complemento busca fortalecer el compromiso social del Gobierno regional con los pensionistas más desprotegidos; sin embargo, su éxito estará sujeto a la correcta implementación técnica, la eficacia administrativa y la respuesta efectiva de los hogares que se verán favorecidos.