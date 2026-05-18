El Ayuntamiento de Barcelona ha activado nuevas ayudas al alquiler dirigidas a personas solas mayores de 55 años y familias monoparentales. Esta medida tiene como propósito evitar la exclusión residencial. El plan contempla montos mensuales y requisitos claros para acceder. Según EFE, “El Ayuntamiento de Barcelona lanza esta semana una convocatoria de ayudas al alquiler extraordinaria pensada para ayudar a las familias monoparentales y a las personas mayores de 55 años que viven solas que demuestren que destinan más del 30 % de sus ingresos al alquiler de su vivienda”. La ayuda cubre parte del alquiler en casos de ingresos limitados. El objetivo es sostener el acceso a la vivienda en la ciudad. La convocatoria establece condiciones concretas para quienes viven solos o tienen un solo miembro en la unidad familiar. El programa municipal establece montos máximos y un plazo determinado. El beneficio se calcula en función del alquiler mensual y los ingresos de cada persona beneficiaria. La agencia EFE aclaró que “La prestación cubrirá la parte del alquiler que exceda el 30% de los ingresos, hasta un máximo de 400 euros mensuales durante un periodo de 12 meses y está limitada a alquileres que no sobrepasen los 1100 euros mensuales”. El Ayuntamiento tiene el objetivo de frenar la pérdida de vivienda en hogares en situación de vulnerabilidad. El alcalde destacó la relevancia de esta política pública. “Implementamos una nueva ayuda precisamente para apoyar a aquellos que corren el riesgo de perder su hogar”, afirmó Jaume Collboni. La convocatoria establece condiciones económicas estrictas. El propósito es priorizar a aquellas personas que se encuentran en situación de exclusión residencial. Los ingresos de cada unidad familiar serán determinantes para el acceso al programa. El requisito fundamental estipula que “los ingresos ponderados de la unidad de convivencia no deben sobrepasar el doble del Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC) en el caso de las personas que residen solas”. Para unidades familiares, el límite varía conforme al número de miembros. Asimismo, se contemplan criterios especiales en casos de discapacidad o dependencia. La convocatoria excluye de la consideración los atrasos, garajes y trasteros en el cálculo del alquiler. El programa municipal dispone de recursos específicos. La ciudad busca fortalecer la protección ante la exclusión residencial. Las ayudas se añaden a otros programas activos. EFE señaló que la convocatoria está “dotada con 6 millones de euros” y complementa las ayudas del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, el cual asignó 6,89 millones en 2025 para la urgencia social. El alcalde caracterizó la medida como un “escudo social” y recordó que la ciudad destina un millón de euros semanalmente en residencias y asistencia para 3000 personas en situación de riesgo de exclusión residencial.