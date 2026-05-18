En la apertura de mercados de este lunes, 18 de mayo de 2026, en España, las acciones de Utilidades Eléctricas Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 19,08 euros y registran un volumen de 317166 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,65% en comparación con el día pasado. En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. registró un comportamiento volátil: 4 subidas, 5 bajadas y 1 día plano; empezó con dos avances, alternó movimientos en la parte media y concluyó con dos descensos consecutivos, dejando un sesgo ligeramente bajista. La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se sitúa en 14.90%, mientras que su volatilidad anual es de 15.09%. Al comparar ambas cifras, podemos observar que la volatilidad de la última semana (14.90%) es menor que la volatilidad anual (15.09%). Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, sugiriendo una menor cantidad de variaciones recientes en comparación con el periodo anterior. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,48 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, que se destina a un fondo de inversión. Iberdrola es una multinacional energética con sede en Bilbao (Torre Iberdrola) e integrante del Ibex 35. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de energía, produciendo principalmente electricidad a partir de fuentes renovables como la eólica, solar e hidráulica. Su línea de negocio se organiza en Redes, Renovables y Clientes, con filiales destacadas como ScottishPower (Reino Unido), Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil). Es uno de los mayores grupos eléctricos del mundo y un referente en eólica marina, redes inteligentes y transición energética.