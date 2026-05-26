Imagen ilustrativa realizada con inteligencia artificial que representa un control de tránsito en España y las restricciones para renovar el carnet de conducir tras los nuevos requisitos impulsados por la DGT.

La Dirección General de Tráfico (DGT) avanza con nuevos controles sobre la vigencia del carnet de conducir en España y endurece algunos requisitos para renovar el documento.

A partir de las últimas actualizaciones del organismo, los conductores deberán cumplir una serie de trámites médicos y administrativos obligatorios para conservar la licencia activa.

La medida impacta especialmente en las renovaciones periódicas, ya que el permiso dejará de tener validez automática si el titular no supera las evaluaciones correspondientes.

De esta manera, quienes no completen el procedimiento dentro de los plazos establecidos podrían quedar inhabilitados para circular.

¿Qué cambia en la renovación del carnet de conducir?

La DGT mantiene el sistema de renovación sujeto a controles psicofísicos obligatorios, aunque reforzó la supervisión sobre determinadas condiciones médicas y la documentación requerida. Los conductores deben acudir a un Centro de Reconocimiento autorizado para realizar las pruebas de aptitud visual, auditiva y psicotécnica.

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Además, el organismo recuerda que conducir con el permiso caducado puede derivar en multas económicas e incluso en problemas con la cobertura del seguro en caso de accidente. Por ese motivo, las autoridades recomiendan iniciar el trámite con antelación para evitar demoras administrativas.

En España, la vigencia del carnet varía según la edad del conductor. Generalmente, los permisos se renuevan cada diez años hasta los 65 años y, posteriormente, cada cinco años. En algunos casos específicos, los plazos pueden reducirse por cuestiones de salud.

¿Quiénes podrían perder la licencia?

Las autoridades señalan que la renovación no será automática para quienes presenten determinadas patologías incompatibles con la conducción segura.

Entre ellas aparecen problemas graves de visión, enfermedades neurológicas, trastornos cardiovasculares severos o limitaciones que afecten la capacidad de reacción.

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También podrían existir restricciones para conductores que no regularicen datos personales o documentación requerida durante el proceso administrativo. La DGT aclara que cada caso se evalúa de forma individual y que algunos permisos pueden renovarse con limitaciones específicas o períodos de vigencia más cortos.

El objetivo oficial es reforzar la seguridad vial y garantizar que todas las personas al volante mantengan condiciones adecuadas para conducir en las carreteras españolas.