La fábrica estaba dedicada al reciclaje de residuos orgánicos y su transformación en poliestireno expandido. Imagen ilustrativa.

Knauf Industries, la multinacional alemana especializada en la fabricación de piezas de plástico y materiales de embalaje, ha cerrado su planta del polígono industrial Comarca II, en la Cendea de Galar (Navarra), tras años de actividad. El cese se suma al de sus instalaciones de Aoiz, que dejaron de funcionar durante el verano, por lo que la compañía ha paralizado la actividad de sus dos centros navarros.

La empresa solicitó al Gobierno de Navarra una modificación sustancial de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para formalizar el “cierre total” de la sede de Galar, según informó Navarra Capital el 12 de octubre.

El Ejecutivo foral autorizó recientemente el cambio, sujeto al cumplimiento de una serie de condiciones. El complejo, dedicado al reciclaje de residuos orgánicos y su transformación en poliestireno expandido, ocupaba más de 5000 metros cuadrados entre sus distintas instalaciones.

Knauf Industries fabrica piezas de poliestireno y polipropileno expandido

Knauf Industries forma parte del Grupo KNAUF, una compañía internacional de propiedad familiar fundada en 1932 por los hermanos Karl y Alfons Knauf. Según la información corporativa publicada en su sitio web, el grupo cuenta con alrededor de 43.500 empleados, presencia en más de 90 países y más de 320 plantas.

La división Knauf Industries nació en 1986 y se especializó en la fabricación de embalajes protectores, piezas técnicas, materiales aislantes y piezas moldeadas por inyección. En España, la compañía inició su actividad hace casi 30 años (en 1997), tras adquirir la empresa Miret, fundada en 1958 en Vilafranca del Penedès.

Knauf Industries España dispone de cinco plantas dedicadas al moldeo y corte de espumas expandibles, entre ellas el poliestireno expandido (EPS) y el polipropileno expandido (EPP). La empresa también desarrolla materiales a partir de plásticos reciclados y gestiona residuos posconsumo de EPS en algunas de sus instalaciones.

El complejo ocupaba más de 5000 metros cuadrados entre sus distintas instalaciones. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Knauf Industries cierra sus dos plantas de Navarra tras el cese de actividad en Aoiz

El cierre de Galar se produce después de que la compañía ya hubiera interrumpido la actividad de su centro de Aoiz durante el verano. La decisión supone el fin de las operaciones de Knauf Industries en sus dos instalaciones navarras.

La planta de Galar reciclaba residuos orgánicos y los transformaba en poliestireno expandido, un material utilizado en la fabricación de piezas y embalajes.

Según las estimaciones del sindicato LAB recogidas por Navarra Capital, el centro destinaba “el 90% de su producción” a la fábrica de BSH en Esquíroz, que anunció su intención de cesar la actividad aproximadamente un mes después de que Knauf Industries iniciara los trámites administrativos para cerrar el complejo. BSH bajó la persiana de forma definitiva a finales de 2025.

Knauf Industries cuenta con alrededor de 43.500 empleados, presencia en más de 90 países y más de 320 plantas. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Los siete trabajadores de Galar ya habían reclamado mejoras laborales en 2023

La planta de Knauf Industries en la Cendea de Galar contaba con siete trabajadores. En octubre de 2023, la plantilla realizó paros parciales para reclamar mejores condiciones laborales después de tres años de negociaciones para alcanzar un acuerdo con la dirección de la empresa.

En aquel momento, LAB, sindicato que contaba con la única delegada de la plantilla, defendió que el convenio estatal de Industrias Químicas era “totalmente insuficiente para la realidad navarra” y reclamó un convenio “propio”. El sindicato explicó entonces que los trabajadores habían decidido realizar paros para conseguir un pacto con condiciones laborales dignas.

Dos meses después, LAB y la dirección de Knauf Industries alcanzaron un acuerdo que incluía incrementos salariales vinculados al IPC, la compensación de las bajas al 100% desde el primer día y la suspensión del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) previsto.